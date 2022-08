La fuerte frase de Boffelli que resume la hazaña de Los Pumas en Nueva Zelanda: “Los All Blacks podían…”

Este 27 de agosto quedará grabado en los grandes libros de historia, no sólo del rugby, del deporte argentino. Los Pumas, por primera vez vencieron a los All Blacks en Nueva Zelanda. En el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, el seleccionado nacional contó, entre otras cosas, con la figura de Emiliano Boffelli, quien se despachó con 20 de los 25 puntos de su equipo. Post partido, el wing dejó sus sensaciones y, también, una particular frase para resumir lo que fue la actuación de la Selección argentina.

En diálogo con ESPN, dentro del campo de juego, el máximo anotador de la jornada manifestó: "No errábamos tacles, pero no eran tacles positivos. Eso fue lo que hablamos, del doble tacle y el doble esfuerzo. Los All Blacks podían seguir atacando toda la noche y no iban a entrar. Es un orgullo pertenecer a este equipo".

"Siendo el pateador, en la semana se vive mucha presión. Uno trata de enfocarse en lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Cuando hay momentos muertos, muchas veces me toca no relajar la cabeza, si no estar pendiente en patear a los palos. Es algo nuevo para mí, la verdad que es mucha la presión que se siente", reveló Boffelli.

Sobre las sensaciones luego de la histórica victoria, sentenció: "Estoy emocionado, la última vez que le ganaos a los All Blacks estaba contento por el equipo, pero yo no fui parte. Me quedó ese sabor amargo de no poder estar adentro de la cancha por la lesión. Apenas terminó el partido me acordé de ese momento. Fue una mezcla de sensaciones".