La filosa frase de Tevez con el árbitro tras el empate de Central ante San Lorenzo: “Es complicado porque…”

No le gusta nada Facundo Tello a Carlos Tevez. En la mira por su estilo de arbitraje y quizá no tanto por jugadas polémicas, Carlitos le pegó duramente al árbitro después del empate 1 a 1 entre Rosario Central y San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y hasta recordó las estadísticas del juez con el Canalla.

Central, que a falta de 15 minutos para el final se puso en ventaja con un gol de tiro libre de Ignacio Malcorra y no pudo sostenerlo, dejó dos puntos en el camino ante el Ciclón y, post-partido, Tevez expresó: “El tema del arbitraje es complicado porque Tello dirigió a Central en seis partidos y empatamos tres y perdimos tres”.

El arbitraje de Facundo Tello no gustó de ninguno de los dos lados, pero en el Ciclón Rubén Darío Insúa aseguró que no se fue enojado, en tanto que el Apache ironizó sobre lo que haría si se cruzara al árbitro: "Le daría un abrazo, ja", rió, picante, Carlitos. Si bien no tuvo errores groseros y quizás falló en temas menores, quedó claro que a Tevez no le gustaría que lo volviera a dirigir...

Por otra parte, el entrenador de Central se mostró molesto por no poder aguantar el resultado en el Bajo Flores: “Nos falta experiencia. No puede ser que hagamos un gol y a los cinco minutos nos lo empaten”. De hecho, Federico Gattoni igualó cuatro minutos después de que el Canalla se pusiera 1 a 0.

Además, Tevez se fue preocupado por la lesión de Ismael Cortez, quien tuvo una molestia muscular y salió cerca de los 30 minutos del primer tiempo: “Estamos teniendo mucha mala suerte con los lesionados. Le van a hacer estudios el lunes, pero por cómo se vio la jugada, creemos que es un desgarro".