El detalle nunca antes revelado de Ponzio en la previa de la final de Madrid: "Nosotros llegamos..."

El 9 de diciembre del 2018 quedó grabado a fuego en el corazón del mundo River. La final de la Copa Libertadores, ganada ante el Boca nada menos que en el estadio Santiago Bernabéu, es uno de los hitos más importantes de la historia del club de Núñez. Y si hablamos de aquella gesta del equipo de Marcelo Gallardo, hay que hablar de Leonardo Ponzio, capitán y referente del Millonario en su época como jugador profesional.

En diálogo con Alejandro Fantino, el jugador con más títulos en la institución recordó lo que fue el viaje rumbo a España donde, increíblemente, se definió el torneo de clubes más importante de Sudamérica tras los incidentes en el Monumental. Con una sonrisa dibujada en la cara, el exjugador contó detalles del partido más importante de su carrera.

Tras el pedido del conductor sobre un recuerdo del duelo en Madrid, Ponzio reveló: "Nosotros vivimos el viaje como un viaje de estudios porque viajamos con nuestras familias. De un día para el otro que había que viajar a Madrid y tuvieron que salir a buscar un avión. Si ahí se ganaba nos íbamos para afuera (por el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos)".

"El avión era de los buenos. Atrás había sillones. Los hijos jugaban al fútbol arriba del avión. El antes no fue presión. Esa energía fue buenísima. Nosotros llegamos distendidos, estábamos viviendo algo que no sabíamos cuando lo íbamos a volver a vivir. El resultado nos marcó, pero nosotros a eso lo vivimos", añadió. Y cerró: "No sé si ganamos por eso, pero llegamos distendidos".

En los últimos días, Ponzio confirmó que el próximo 21 de septiembre, en el estadio Monumental, jugará su partido despedida. "Será algo lindo ponerme la camiseta de River por última vez. Estoy cerca de River y me gusta estar en los lugares donde fui feliz", señaló en uno de los salones del estadio, acompañado del presidente del club, Jorge Brito; y Diego Díaz, titular de Win Fun Group, empresa que organiza su partido despedida.



"Siempre dije que me gustaría que me recuerden como persona; porque el jugador se va. Me desenvolví con valores, como me enseñaron en casa y fue un privilegio en esta enorme institución. Somos pocos los que tenemos ese privilegio, de estar con 70 mil personas en cada domingo. Estoy agradecido. Esto no lo soñé y ahora queda disfrutarlo", sentenció.