El sorteo de la Champions League: cuál es el grupo de la muerte y los grandes cruces argentinos

El azar deparó la vuelta de Ángel Di María al Parque de los Príncipes. ¡Justo contra su amigo Lionel Messi! En un sorteo de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League que le quitó el aliento a varios, el Paris Saint-Germain de Leo y Leandro Paredes quedó emparejado con la Juventus del Fideo, que hasta la temporada pasada era su compañero.

Por otro lado, el Barcelona volverá a enfrentarse, como en la edición pasada, al Bayern Munich en la ronda inicial, y se verá las caras contra el Inter de Lautaro Martínez. En la Champions 21-22, el equipo que hoy dirige Xavi Hernández no pudo pasar a octavos y fue eliminado con dos goleadas de los bávaros y la sorpresa del Benfica, que se metió sobre los catalanes.

El campeón de la última edición de la Champions League, el Real Madrid, contará con el Leipzig de Alemania, el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Celtic de Escocia, en tanto que el Atlético de Madrid de Diego Simeone estará en la zona del Porto con el Bayer Leverkusen. Además, habrá cruce entre Julián Álvarez y Manchester City con la legión argentina de Sevilla con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Alejandro Gómez, Erik Lamela y Lucas Ocampos.

El "Grupo de la Muerte" de esta Champions League no será solo uno: el C, el G y el H serán absolutamente espectaculares, con varios mano a mano entre los clubes más poderosos del mundo. El grupo C tendrá tres campeones de Europa con Bayern Munich, Barcelona e Inter, mientras que el G tendrá tres pesos pesados en Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague. Finalmente, PSG, Juventus y Benfica se enfrentarán en el H con el débil Maccabi Haifa israelí.

¿Cómo son los grupos de la Champions League 2022-2023?

Grupo A: Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers

Grupo B: Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Brujas

Grupo C: Bayern Munich, Barcelona, Inter y Viktoria Plzen

Grupo D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting de Lisboa y Olympique de Marsella

Grupo E: Milan, Chelsea, Red Bull Salzburgo y Dinamo Zagreb

Grupo F: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic

Grupo G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague

Grupo H: PSG, Juventus, Benfica y Maccabi Haifa