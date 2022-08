La advertencia de Ladaga tras el revuelo en River por el cruce Gallardo-Enzo Pérez que contó: "Miren que puedo contar..."

"Llego a mi casa y mi hijo me dice 'sos tendencia'. Y yo le digo '¿qué significa ser tendencia?' Muchachos, no se gasten que yo por ahí no entiendo nada". Un día después de lanzar una picante información sobre un supuesto cruce entre Marcelo Gallardo y Enzo Pérez, el periodista Pablo Ladaga se mostró sorprendido por la repercusión negativa que hubo en el Mundo River.

En Mañana Sylvestre, ciclo radial en el que es el columnista de deportes del Gato Sylvestre, el relator se explayó sobre el revuelo que se generó en el club de Núñez y que lo llevó a ser trending topic en Twitter. "¡Qué locura! Simplemente fue una discusión. ¿Es para tanto una simple discusión de vestuario? No conté nada grave. Mi hijo me mostraba la repercusión y yo entré a un par de tuits. ¡Cómo está el trollaje! (sic)", lanzó Ladaga. Y agregó: "Me pareció exagerado, ¡porque mirá que se hablan de otras cosas, eh! Y cosas duras. ¡Porque mirá que tengo cosas para contar, eh! Cosas que no cuento".

"Ayer (por el martes) recibí un llamado cuando estaba por entrar a la transmisión (de Atlético Tucumán-Barracas, que relató para la TV Pública) y no lo iba a atender, pero lo atendí. ¿Si era del Mundo River? Sí, pero no voy a decir quién. Y trataba de desmentirme, pero el 50% me lo confirmó, jaja. Pero bueno, fue una discusión, no se pongan tan nerviosos, muchachos", detalló luego Ladaga.

Acto seguido, recordó la información que había contado en el programa del martes, sobre el supuesto incidente en el vestuario de River, en el entretiempo del partido ante Arsenal, que terminó 0-0: "Lucas Beltrán recibe (de Gallardo) un reto, una reprimenda, una corrección en un partido en el que el equipo jugó mal, de hecho no pateó al arco River ese día, y a raíz de la forma, Enzo Pérez, uno de los dos líderes del grupo junto con Pinola, le dice "mirá, cuidemos un poco la forma" y se produce un hecho de tensión. Punto, nada más que eso. ¿Armani? Él no entró en la discusión. Cuando se calmó la situación, Armani se le acerca a Enzo Pérez y le dice por lo bajo 'yo a fin de año me voy, esto no da para más, no lo aguanto más'".

Cuando le comentaron que River había cambiado su foto de portada de Twitter por una en la que aparecían justamente Gallardo, Enzo Pérez y Armani, Pablo Ladaga se sorprendió. "¡Qué lo parió!", exclamó. Y se sumó el Gato Sylvestre: "¡Qué importante que es Ladaga, eh! ¡A la mier...! Algún cayo pisaste. ¿Por qué se escandalizaron tanto?".

En el cierre de su intervención, Ladaga lanzó: "Yo simplemente conté una discusión. Uno le dijo 'guardá las formas, mirá que me parece que estás maltratando a un joven. Nada más. No se pongan tan nerviosos". Y advirtió: "¡Mirá si cuento las cosas que sé! No me hagan calentar, porque miren que puedo contar algunas cosas que sí pueden ser bravas...".