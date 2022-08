Ignacio Erario la rompió en la Media Maratón de Buenos Aires

Ignacio Erario tuvo una destacada actuación en la edición 33° de la Media Maratón de Buenos Aires, terminando séptimo en la tabla general con un tiempo de 01:02.12, a casi dos minutos del ganador etíope Beyata Dibaba (1:00:26). Además, en lo que respecta a los argentinos, el mendocino culminó en el segundo lugar a solo dos segundos de Federico Bruno y fue cuarto en su categoría.

Las marcas que pulverizó son varias: mejor debutante de Sudamérica, tercer mejor marca de Argentina de todos los tiempos, tercer mejor tiempo sudamericano y subcampeón argentino de la edición 2022. El corredor cerró una muy buena carrera en su bautismo en la competencia. Sus tiempos fueron 14 minutos 54 segundos en los 5 kilómetros, 29 minutos 49 segundos en los 10 km y 44 minutos 24 segundos en los 15 km, completando un total de 1 hora 2 minutos y 12 segundos.

"Estoy muy contento, realmente no me lo esperaba. Creo que todavía no caigo. No fui con expectativas porque era mi debut y superé todo lo imaginado en la previa", le confío Erario a MDZ. A gusto con la modalidad y la distancia de 21 km, piensa sumar la media maratón a su agenda de competencias cada año. En su hoja de ruta, se vienen los Juegos Sudamericanos en Paraguay.

La noticia en las damas llegó de la mano de la marplatense Florencia Borelli se quedó con el Campeonato Argentino y Sudamericano, con un tiempo de 1 hora, 9 minutos y 31 segundos, siendo también el récord sudamericano de la distancia. Además, llegó en el séptimo lugar de la clasificación general.