Cuidado, Messi: el grupo de la muerte que podría tocarle al PSG en la Champions

Aunque este año todos los ojos están puestos en Qatar 2022, la Champions League sigue atrayendo a los futboleros como todos los años. Y, luego de lo que fue su estrepitosa eliminación en la última temporada, el Paris Saint-Germain se llevará todas las miradas nuevamente. Con la finalización de las rondas previas, este jueves a las 13 horas tendrá lugar el sorteo de la fase de grupos de la próxima edición de la Orejona y el equipo de Lionel Messi podría tener mucha mala suerte en caso de caer junto a ciertos rivales.

El sorteo de la Champions League será este jueves desde las 13 de Argentina y podrá verse por ESPN.

Como cada vez que leyendas del fútbol se paran frente a un bombo para sacar las pelotitas y los nombres de los equipos, siempre se baraja la pregunta de quiénes conformaran el grupo de la muerte. Para empezar, el PSG ocupa su lugar en el primer grupo como campeón de la Ligue 1, por lo que evitará al Real Madrid (último ganador de la Liga española y Champions), Eintracht Frankfurt (ganador de la Europa League), Manchester City, Milan, Bayern Munich, Porto y Ajax, que levantaron las ligas de sus respectivos países.

Por esta razón, el rival más difícil que le tocaría al PSG llegaría en el segundo bombo. Allí estarán las pelotitas de equipos poderosos de Inglaterra como Chelsea, Tottenham y Liverpool, Juventus, Atlético de Madrid y nada menos que el Barcelona. Sin dudas, el regreso de Messi al Camp Nou sería uno de los partidos con más morbo de la fase de grupos.

Así son los bombos del sorteo de la Champions al completo. Los tres lugares restantes se definen este 24 de agosto.

A medida que pasan los bombos, la dificultad de los equipos va en descenso. Sin embargo, el Inter de Italia, el Borussia Dortmund y el Benfica son los equipos que todos los cabezas de serie querrán esquivar en este lote que completan otros equipos de la Bundelisga, Portugal y de ligas menores.

Por último, el bombo 4 no debería significar mayores inconvenientes para un PSG que arrancó por todo lo alto la temporada y tiene a Messi, Kylian Mbappé y Neymar en gran nivel. Además, el equipo de mayor caché de este grupo sería el Olympique de Marsella, clásico rival de los bleu et rouge, pero al ser del mismo país no pueden compartir zona según las reglas de la Champions.

Con este panorama, el PSG quiere que este sea el año en el que se termine la obsesión y por fin levante la Orejona. En un aspecto personal, Messi buscará su quinta Champions League, trofeo que no gana desde la 2014/15.