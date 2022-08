Superliga femenina: todos los resultados de la fecha 1

La Superliga de básquet de Mendoza femenina comenzó con un torneo renovado que cuenta con once equipos entre Mendoza y San Juan. En la jornada inaugural del certamen hubo triunfos de Andes Talleres, San José, Atenas, Pacífico y Juventud Unida. Olimpia cumplió con la fecha libre.

La jornada cerró anoche con el buen triunfo de Juventud Unida como visitante en el Valle de Uco sobre la Municipalidad de Tunuyán 58-32. Silvia Mellado fue la gran figura anotando 14 tantos. Valentina Pich y Victoria Zogbe también fueron clave con el aporte de 10 puntos cada una.

Los dos equipos mendocinos que se midieron con sus pares de San Juan no tuvieron inconvenientes para vencerlos. San José vapuleó a Aramburú 101-40, mientras que Andes Talleres superó a Villa Lanteri 63-38. Mientras que el campeón vigente Atenas doblegó sin inconvenientes 71-55. En el juego restante, Pacífico se trajo un triunfo importante del este de la provincia sobre 56-40.

La fecha número 2 tendrá duelo de pesos pesados entre Andes Talleres-Atenas. Además, Club Olimpia vs. Municipalidad de Tunuyán, Juventud Mendocina vs. Municipalidad de Maipú, Club Atlético Villa Lanteri vs. Municipalidad de Junín y General San Martín vs. Unión Deportiva San José.