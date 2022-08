La genial canción para Julián Álvarez de los hinchas del Manchester City

Enamorados y felices con Julián Álvarez. Así están los hinchas del Manchester City, quienes vieron apenas un puñado de minutos de la Araña en su equipo y ya le hicieron una canción de cancha. Deleitados con el gol que le marcó al Liverpool en la final de la Community Shield, los fanáticos Cityzens estrenaron en TikTok un cantito dedicado al delantero argentino.

Álvarez, quien entró desde el banco contra Liverpool por la Community Shield y luego tuvo algunos minutos contra West Ham y Bournemouth por la Premier League, no ingresó contra Newcastle en Saint James' Park en el empate 3 a 3, y en el viaje de ida los hinchas del City entonaron la breve letra que recuerda también a Sergio "Kun" Agüero.

"I am in love, so glad you're mine, our center forward is the king, he's Argentine. Like Agüero he is the best, his first name's Julian, the second's Alvarez", es la letra en inglés del cantito que le dedicaron al ex River y actual jugador de la Selección argentina.

La traducción del tema para la Araña es: "Estoy enamorado, encantado de que seas mío, nuestro centrodelantero es el rey y es argentino. Como Agüero, es el mejor, su primer nombre es Julián y su apellido es Álvarez".

El delantero, que a nivel personal dio a conocer su relación con la cordobesa Emilia Ferrero, participa de los entrenamientos del Manchester City de cara al próximo encuentro de la Premier League en el Etihad Stadium frente a Crystal Palace, que se jugará este sábado desde las 11hs de Argentina.

El ex River podría disputar este miércoles algunos minutos en el amistoso que jugarán desde las 16.30 de Argentina el equipo de Pep Guardiola y el Barcelona. En su paso por Girona (club que es parte del City Group), el City se entrenó con el Girona FC y Álvarez se sacó una foto con otro delantero argentino, que quiso Marcelo Gallardo para el Millonario: Valentín "Taty" Castellanos.