El tremendo elogio del capitán de los All Blacks a Los Pumas, a días de enfrentarse: "Son uno de los..."

El capitán del seleccionado de Nueva Zelanda de rugby, Sam Cane, asume que será un duro partido el que jugarán los All Blacks el sábado próximo recibiendo a Los Pumas por la tercera fecha del Rugby Championship ya que considera que "Argentina es uno de los mejores equipos a nivel defensivo del mundo".

Sam Cane, capitán de los All Blacks, y su homenaje a Maradona.

Cane, tercera línea de los All Blacks, de 30 años, aseguró: "Los Pumas son uno de los mejores equipos defensivos del mundo, son difíciles de atacar. Nos causan problemas y si no pateamos bien y marcamos ellos pueden distribuir y jugar muy bien el balón", según consignó el sitio NewsHub.



En la segunda fecha del Championship la Argentina le ganó a Australia por 48-17 en San Juan, mientras que Nueva Zelanda en su anterior cotejo logró un gran triunfo como visita ante Sudáfrica por 35 a 23.



Los elogios de Cane no culminaron allí: "Argentina tiene backs notables y un juego de pies excepcional, por lo que hemos trabajado mucho para tener seguridad, va a ser una prueba enorme".



Nueva Zelanda y la Argentina jugarán el sábado próximo a las 4.55 de nuestro país, en Christchurch, por la tercera fecha del Rugby Championship, que tras dos jornadas tiene como punteros a Los Pumas y Australia con cinco puntos, mientras que Sudáfrica y los All Blacks cierran con cuatro.

Sam Cane fue el capitán del equipo de los All Blacks que hizo el homenaje tras la muerte de Diego Armando Maradona en noviembre de 2020, con un muy emotivo haka.

Fuente: Télam