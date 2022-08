El afiche del US Open que parece adelantar la decisión final sobre Djokovic

Seis son los días que nos separan del comienzo del último Grand Slam del año. El US Open tendrá lugar entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Nueva York, Estados Unidos. A menos de una semana para la competencia, la presencia de Novak Djokovic es toda incógnita.

El serbio, actual número seis del ranking mundial de la ATP, se mantiene a la espera de que el gobierno de EEUU modifique las restricciones que no permiten el ingreso de extranjeros que no estén vacunados contra el coronavirus. Si bien Nole no pierde las esperanzas, el tiempo sigue pasando y cada vez el panorama es más oscuro.

It's time.



Tennis' stars are ready to answer the #USOpen call. pic.twitter.com/JkwHhMrUjh — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2022

Como si fuera poco en las últimas horas, desde los canales de comunicación de la competición, publicaron el afiche oficial para la nueva edición del Abierto de Estados Unidos. "Las estrellas del tenis están listas para responder a la llamada", escribió la cuenta junto a un edit de las diferentes figuras que dirán presente.

¿Y Djokovic? Brilla por su ausencia. El ganador de 21 torneos de Grand Slam no fue incluido en el posteo y esto puede ser un gran indicio de la decisión final que tomará la organización pensando en el sorteo del cuadro final, el cual se realizará este jueves 25 de agosto con horario a confirmar.

En caso de no poder decir presente en el US Open 2022, sería el segundo gran torneo, de los cuatro que hay en el año, que se pierda. A principios de año no pudo disputar el Abierto de Australia, donde incluso estuvo detenido en un hotel antes de su deportación. Por su parte, si jugó en Roland Garros, donde se despidió ante Rafael Nadal en cuartos de final. También fue aceptado en Wimbledon, donde se coronó campeón tras vencer a Nick Kyrgios.