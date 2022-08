Coco Basile liquidó a Chancalay por su insólita expulsión: “Es un pel…”

La derrota de Racing de este lunes 2 a 1 frente a San Lorenzo tuvo un momento clave que marcó claramente el rumbo del partido: la expulsión insólita de Tomás Chancalay, quien le dejó la plancha a Agustín Giay y se llevó la roja después de que el árbitro Fernando Espinoza viera la jugada en el VAR. San Lorenzo ganaba 1 a 0 y la Academia, que más tarde con 10 logró empatar el encuentro, perdió fuerza en ataque y después cayó en el Cilindro. Y Alfio Basile, histórico del club de Avellaneda, criticó duramente a Chancalay por su accionar: "Es un pelotudo", tiró.

Coco Basile habló este martes en TyC Sports y analizó la caída de Racing ante el Ciclón de Rubén Darío Insúa, que le planteó bien el partido, le cerró los caminos al equipo de Fernando Gago y le ganó con los goles de Juan Ignacio Méndez y Andrés Vombergar. En ese sentido, el extécnico de la Academia fue terminante con la actuación del árbitro Espinoza: "El referí fue un desastre", arrancó.

"Además de Racing, que no jugó bien, es el peor partido que le vi jugar, este y con Barracas, los dos partidos que jugó mal, pero el sistema, la forma de querer intentar, San Lorenzo la anuló con Insúa con línea de 5, y no lo vi que (Agustín) Giay después de la lesión de Chancalay no jugó más. Cómo daba vueltas, ahí dando vueltas cuando lo pisó. ¿Jugó todo el partido Giay, o no?", expresó Basile. En ese sentido, Coco se equivocó, porque el juvenil de San Lorenzo salió pocos minutos después del brutal pisotón del jugador de Racing.

En charla con Ariel Rodríguez, quien también aseguró erróneamente que Giay jugó todo el partido, Basile siguió y lanzó un insulto contra Chancalay: "No tenía nada. El referí es un desastre en todo, un desastre dirigiendo, no solo por las expulsiones. La expulsión está bien según cómo la mires. La de (Leonardo) Sigali está mal porque yo jugué al fútbol. La pierna sigue cuando rechazás y ganás en el suelo. Y la de Chancalay... Chancalay es un pelotudo que reacciona, una calentura que nos costó el partido".

Fernando Espinoza echó a los dos jugadores de Racing después de revisar las jugadas en el VAR y, aunque Basile opinó que las jugadas son discutibles, tanto Giay como Bareiro se retiraron del campo de juego durante el encuentro. El paraguayo, de hecho, salió con el tobillo ensangrentado después del planchazo de Sigali, que dejó a su equipo con nueve hombres.