La honestidad brutal de Gago tras la derrota de Racing ante San Lorenzo: "No podemos..."

Cuando debía ganar para meter presión y no caerse de la lucha, Racing perdió. Aunque el resultado es lo que más duele por lo que signfica para el campeonato, también llama la atención la forma de la derrota ante San Lorenzo. La Academia jugó mal en el Cilindro, algo que no había sucedido hasta el momento, y se vio superado por un rival, a priori, menor. Por eso, Fernando Gago no escatimó sus palabras para hablar del rendimiento de su equipo.

¡DEFINÍ COMO QUIERAS, BOMBA! Vombergar estampó el 2-1 final de San Lorenzo contra Racing en el clásico de la fecha 15 de la #LigaProfesional. pic.twitter.com/NHOnN6hreS — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2022

En conferencia de prensa, Gago se refirió a la pálida imagen que dejó la Academia en su primera derrota como local en el campeonato: "No nos salió un buen partido, pero en otros anteriores y con rivales metidos atrás, generamos mucho. Se cambia constantemente y no tiene que ver con negociar uma idea. Pero hoy no salió nada de lo que planificamos", sentenció.

Luego, Gago ahondó en detalles sobre las razones por la que Racing perdió en la noche del lunes y largó una honesta advertencia para el futuro del equipo: "Hoy no jugamos bien. Estuvimos muy apresurados y entramos buscando más el segundo gol que el primero. Teníamos que tener un buen partido y no lo tuvimos. Hay un montón para mejorar. No podemos cometer tantos errores".

Por último, el DT de la Academia se rehusó a revelar los pormenores del vestuario racinguista luego de una dura derrota: "Lo que tenga para decirle a los jugadores, se los diré mañana", expresó.

Para las aspiraciones de Racing, esta caída en el clásico contra San Lorenzo significa un mazazo. Atlético Tucumán, líder del campeonato, le sacará ocho puntos a la Academia en caso de ganar su partido ante Barracas Central.