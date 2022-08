Sin merecerlo, Boca se llevó un importante triunfo agónico ante Defensa

Pasó otro partido en el que se vio un Boca deslucido, sin ideas y que no pudo doblegar a su rival en ningún momento. En esta ocasión, la visita a Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia fue un encuentro más en el que el Xeneize careció de ingenio y jugó mal. Sin embargo, obtuvo el premio sobre el final: fue 1-0 para el equipo de Hugo Ibarra en el Tito Tomaghello.

Durante todo el partido, el Halcón, que tampoco tuvo un gran partido, creó varias situaciones que convirtieron, por enésima vez, a Agustín Rossi en la figura de Boca. Por su parte, el equipo de Hugo Ibarra casi que no generó peligro en los 90 minutos pero, en la última jugada del encuentro, Sebastián Villa desequilibró en una contra y dejó solo a Luis Vázquez, que definió mordido pero pudo convertir el gol definitivo de la noche.

El Xeneize no mereció llevarse el encuentro. Los dirigidos por Ibarra no tuvieron buen nivel de juego y estuvieron más cerca de repetir la actuación que demostraron ante Rosario Central que de mejorar. No obstante, el fútbol no es un deporte basado en merecimientos sino en goles, y Vázquez tuvo mejor puntería que los delanteros de Defensa y Justicia.

Este triunfo es de vital importancia para Boca en muchos sentidos: ganó como visitante por primera vez desde que asumió el Negro, Vázquez pudo cortar la racha goleadora individual y de todos los delanteros del Xeneize en el último tiempo y sumó tres puntos importantes para no perderle pisada a la lucha por el Torneo de la Liga Profesional, aunque pareciera estar lejos desde lo futbolístico.

Boca suma 23 puntos y quedó a seis de Atlético Tucumán, que debe enfrentar a Barracas Central como local el martes por la noche. Por su parte, Defensa y Justicia no levanta cabeza y tiene 15 unidades en la misma cantidad de fechas disputadas.