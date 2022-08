Luis Suárez confesó el grito de un hincha rival que lo sorprendió en Uruguay: "Fui a sacar un lateral y me..."

El hincha del fútbol sorprende de vez en cuando con reacciones insólitas. Así como en el fútbol argentino un fanático de Unión le lanzó una zapatilla a Brahian Alemán en un partido contra Gimnasia, o aquel hincha del Lobo que le tiró un celular a Gonzalo Bergessio, también hay insultos o frases que dejan atónitos a los jugadores. Y Luis Suárez, tras su llegada a Nacional de Montevideo, quedó anonadado cuando un hincha de Liverpool le gritó una increíble frase en un partido de la liga uruguaya.

Suárez, que pasó por varios clubes grandes de Europa y que suma cientos de goles y varios títulos en su carrera, reveló una crítica de un hincha rival cuando fue a hacer un lateral para Nacional: "Se escucha todo cuando te gritan y, me llamó mucho la atención cuando fui a sacar un lateral y uno me gritó fracasado".

"No miré bien quien era, pero gritarme a mí fracasado no tiene ningún sentido ahí. Es el típico grito uruguayo que te grita por gritar, pero está lindo vivir toda esa experiencia y esa etapa que hace mucho tiempo no lo sentía", explicó el delantero uruguayo, quien llegó al Bolso para tomar ritmo para el Mundial de Qatar.

Nacional superó 1 a 0 a Liverpool como visitante con un tanto de Franco Fagúndez Rosa en la tercera fecha del torneo Clausura de Uruguay, y la frase del hincha quedó rebotando en la cabeza de Suárez. El Pistolero, que dejó los estadios top de Europa para jugar en el club donde surgió futbolísticamente, jugó su primer partido como titular y completó los 90 minutos sin problemas.

El conjunto dirigido por Pablo Repetto se encuentra quinto en el Clausura con seis puntos y este sábado desde las 18 será local ante Montevideo Wanderers, que aparece décimo con cuatro unidades.