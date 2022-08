Revelan los ”permitidos” de las estrellas del Barcelona multicampeón post partidos: qué pedían Messi, Neymar, Suárez y más

Aunque pasó mucha agua debajo del puente, el Barcelona tuvo una temporada de ensueño hace no mucho tiempo atrás. La campaña 2014/15 fue histórica en varios sentidos para los blaugranas, ya que vieron el nacimiento del tridente demoledor entre Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar y, como si fuera poco, se llevaron el triplete con la Champions League, Liga española y Copa del Rey. De alguna manera, el nivel que mostró el equipo de Luis Enrique y el éxito que tuvo justifican los "permitidos" que se tomaban las estrellas luego de los partidos.

En las últimas horas, se dio a conocer una lista bastante particular sobre aquel plantel multicampeón del Barcelona. Tras cada partido, Messi, Neymar, Suárez, Iniesta, Xavi y compañía tenían un menú especial a pedido de cada uno de ellos. Claro, festejar las victorias (fueron 50 en 60 encuentros de aquella temporada) se hace mucho más ameno con una pizza de muzzarella en la mano como pedía el 10.

Así como Messi pedía pizza después de los partidos, había muchos otros que también lo hacían. Algunos como Neymar, Busquets y Xavi la pedían con jamón, y otros como Suárez e Iniesta iban aún más allá: el uruguayo también le agregaba una ensalada césar, mientras que el español le metía un sandwich de chorizo y salchicha de Bolonia. A su vez, el actual entrenador del Barca le agregaba una pechuga de pollo.

Sin embargo, la pizza no era lo único que se pedía en el vestuario culé. La fruta era una de las comidas más solicitadas pero había jugadores que salían de lo fácil: Javier Mascherano, central titular en aquel Barcelona, pedía pasta. No obstante, el Jefecito no era el del menú más extravagante, ya que Marc André Ter Stegen y Sergi Roberto pedían sushi y sandwiches de Nutella.

En cuanto a los jugadores de recambio, había otros que se la jugaban aún más: por ejemplo, el arquero Jordi Masip pedía pizza de atún, sandwich vegetal de atún y pipas peladas. Sin dudas, una lista muy llamativa sobre el último plantel del Barcelona que salió campeón de Europa.