Insúa reveló por qué no convocó a Ortigoza para Racing-San Lorenzo: "A la noche tenía..."

San Lorenzo todavía no tiene a disposición a Néstor Ortigoza, quien hace rato que no juega por una pubalgia y que no podrá estar en el clásico contra Racing en Avellaneda. El entrenador azulgrana Rubén Insúa confirmó que el volante no concentrará con el resto del plantel y aseguró que "todavía no está en plenitud".

uD83CuDF99 "El equipo está bien. Tuvo una gran semana de trabajo, vamos a llegar bien al partido del lunes"



uD83CuDF99 "El torneo muestra una gran paridad. El desarrollo de los encuentros también. Nosotros vamos. Tranquilos. Con humildad. Con ganas de ganar. Pero vamos..."



"Todavía no está en plenitud, de a poco ha retomado los trabajos de campo. Casualmente estuvimos conversando el otro día que participó de la práctica, se sintió bien y a la noche tenía cansancio en la zona inguinal, pero eso se corrige con los entrenamientos", declaró Insúa en referencia a Ortigoza.

El último encuentro que disputó Orti en San Lorenzo fue el 17 de julio en el empate 1 a 1 frente a Banfield, por la fecha 8 de la Liga Profesional. En el puesto de volante central, Insúa utilizó a distintos futbolistas como Siro Rosané, Juan Ignacio Méndez, Gonzalo Maroni, Francisco Perruzzi, Jalil Elías y Agustín Martegani.

El Gallego se refirió al nivel de juego del equipo de Fernando Gago, al que se enfrentará este lunes, e indicó: "Tuvimos una semana muy buena de trabajo, vamos a llegar muy bien al partido del lunes y tendremos enfrente a un gran rival, que tiene aspiraciones importantes en el torneo, un buen plantel y juega bien".

Insúa fue consultado por la repercusión de la situación institucional del club en el plantel y negó cualquier influencia: "Nada. Nosotros acá hablamos solo de fútbol, ni de política ni nada institucional, eso va por otro carril. No sé nada, ¿cuándo hay elecciones?".

Finalmente, el entrenador explicó: "Me parece normal en un club como San Lorenzo, donde los dueños son los socios e hinchas, que ellos decidan qué autoridades manejarán el club, pero nunca me metí en ese tema, no conozco y siempre me gustó el fútbol en la parte estrictamente deportiva, así que ni siquiera opino de eso".