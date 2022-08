MX Cuyano: Agustín Gollano festejó en Luján

Se disputó el pasado fin de semana una nueva fecha del MX Cuyano con la participación estelar de los mejores pilotos de la región como así también del resto del país. Agustín Gollano y Lautaro Toro fueron los ganadores de una espectacular prueba celebrada en el departamento de Luján, en Mendoza. También se sumó puntos para el Mendocino.

Toro (“MX1”) y Gollano (“MX2A”) consiguieron un triunfo fundamental en la lucha por el campeonato. En una manga con las muchas exigencias propias de un terreno de primer nivel, ambos pilotos comandaron las acciones de sus divisionales, aguantando la presión de sus perseguidores. En varios tramos estuvo en peligro la punta, pero tomaron las mejores decisiones a la hora de mantener la exigua ventaja.

Una vez terminada la carrera en el circuito “El gringo loco”, el propio Lautaro Toro expresó: “La verdad terminó siendo un lindo fin de semana. Me voy contento, porque en la primera manga tuvimos inconvenientes con los frenos pero igual pudimos ganarla. En la segunda Juan di Marco me prestó su moto y repetimos la victoria. Quedamos muy conformes ya que en la general también crecimos. Quiero agradecer al público que me ha tratado exelente”, precisó.

El resto de los ganadores fueron: Valentino Coral (“50 A”), Jacon Urfalián (“50 B”), Guillermina González (“50 Damas”), Benjamín Sotana (65cc), Mirko Cristofanelli (“85 A”), Ramiro María (“85 B”), Brenda Righi (“Damas”), Fabrizio Maggini (Junior), Gastón Senatore (“Máster B), Alejandro Telles (“MX1 B”), Matías Mirtuono (“MX2 B”), Juan Farina (“Principiante”), y Juan Di Marco (“Promocional”).

Vale recordar, que el próximo desafío del MX Cuyano será el27 y 28 de agosto en el trazado de San Balbus, en San Rafael. Se espera una gran cantidad de espectadores como en esta ocasión.