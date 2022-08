La contundente respuesta de Brito sobre la renovación de Gallardo en River: "Si fuera por mí..."

Jorge Brito, flamante presidente de River, habló acerca de lo que todos los hinchas del Millonario quieren escuchar: la renovación de Marcelo Gallardo. El contrato del Muñeco vence en diciembre de este 2022 y, como cada fin de año, el entrenador se tomará unos días para evaluar si ve las condiciones dadas para seguir adelante con el proyecto que él mismo inició hace ocho años y convirtió en uno de los más exitosos de la historia del club.

En los planes de Brito hay Gallardo para rato: "La decisión de si continúa o no es de Marcelo. Si fuera por mí, yo firmaría con Gallardo por tres años, que es lo que me queda de mandato, porque confío plenamente en este proceso", dijo el presidente del club de Núñez.

"Yo creo que a Marcelo lo que lo caracteriza es que siempre vivió pensando para adelante. Por eso, después de años muy exitosos, él ha dicho muchas veces que a fin de año se iba a tomar un tiempo para pensar. Porque lo que él pensaba en esos fines de año es: qué es lo que viene. En la medida que vea que eso 'que viene' es satisfactorio y lo entusiasme, creo que va a seguir", expresó optimista el sucesor de Rodolfo D'Onofrio, quien asumió como mandamás de River a fines de 2021.

Sin embargo, en diálogo con ESPN, también reconoció que existe la posibilidad de que el Muñeco diga 'basta' y opinó sobre cómo debe ser encarada esa situación: "Hasta cuándo será técnico de River es algo que él internamente va a sentir en algún momento, que esperemos sea lo más lejos posible. Pero ese día va a llegar y nos tendremos que reinventar. Yo no digo que no tiene reemplazante porque en la vida todos tenemos reemplazante. Marcelo es el técnico que hoy todo River quiere tener, que todos queremos tener. Después, como en la vida, el día que no estemos alguien nos va a sustituir. Los espacios siempre son ocupados".