Turismo Carretera: la urgente decisión de Mariano Werner a días de correr ante su gente

El Turismo Carretera disputará una carrera determinante el 28 de agosto. Será la prueba que cierre la primera parte del certamen y la que definirá quienes serán los 12 pilotos que podrán pelear por la corona en las últimas cinco carreras. El autódromo de Paraná es el escenario elegido para la cita y el gran candidato, a priori, es Mariano Werner quien jugará de local.

Desde que estrenó el nuevo Ford, el entrerriano fue protagonista y viene de menor a mayor, pero el hecho de correr ante su gente le genera un incentivo extra que quiere aprovechar. "Hablan de Paraná y es como que cada uno pone un poquito más de todo, de esfuerzo y de trabajo", dijo el actual campeón y eso marca que irá por la victoria necesaria que le permita seguir defendiendo el “1”.

En diálogo con Campeones, explicó que está “con mucho optimismo” y agregó: “Se hizo el service a los dos motores, y ya fue solucionado el inconveniente que tuvimos previo a San Juan en el motor de correr”. De igual manera, el “Zorro” no quiere dejar nada librado al azar y decidió realizar una prueba previa a la competencia para seguir puliendo detalles en su flamante unidad.

"En Posadas fue muy bien, más allá de la lluvia, y San Juan fue distinto por ser una carrera especial, pero tuvimos un buen funcionamiento general. Es por eso que si llegamos bien con todos los elementos vamos a probar martes o miércoles previo a Paraná", confirmó.

Para cerrar, realizó un balance de su año y fue autocrítico: “El año es apenas un 40% de lo que había imaginado. Es necesario ser regular y contundente, pero no lo fuimos. Pero también es cierto que el año pasado fue igual y salí campeón. No me gustaría sufrir tanto. No fuimos lo que esperaba. En realidad esperaba un poco más. Pero todavía estamos a tiempo para revertirlo, eso es lo bueno. Werner, por el momento, está dentro de la Copa de Oro y necesita sumar 10,5 puntos para meterse en el playoff.