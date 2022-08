El apuntado para reemplazar a Zeballos se refirió al interés de Boca: "Me enteré en las redes sociales..."

Ezequiel Zeballos, quien sufrió la lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho, estará alejado de las canchas, aproximadamente, durante seis meses. Es por este motivo que Boca Juniors tendrá algunos días más para buscar, en caso que lo desee, un nuevo refuerzo.

El delantero estuvo cerca de River y, ahora, está en el radar del Consejo de Fútbol.

En este contexto, se conoció en las últimas horas que Gabriel Ávalos, delantero de Argentinos Juniors, es uno de los jugadores apuntados por Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol para ocupar el lugar vacante que dejó el Changuito tras someterse a su intervención quirúrgica.

En diálogo con el programa Platea Baja, el delantero del Bicho de La Paternal, se refirió a los rumores que lo vinculan al Xeneize: Me enteré en las redes sociales, pero nadie se comunicó conmigo y me da mucho orgullo que me tengan en cuenta de clubes tan grandes".

"Hoy hice la recuperación del partido y lo iremos viendo en estos días. Yo trabajo para estas cosas para que gente tan importante como Román se fije en mí", añadió el paraguayo, quien disputó 79 minutos en el triunfo de Argentinos ante Estudiantes este jueves por la noche.

En diciembre de 2021, Ávalos habló sobre la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro con la número 9: "He tenido una conversación con Boca, pero fueron algo dispersas. La charla fue hace una semana y me manifestaron el interés, me preguntaron si me gustaría jugar ahí. Pero todavía no hay nada concreto", había expresado en ESPN.