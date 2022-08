Las sugerentes críticas del Huevo Rondina tras su salida de Colón: "Cuando no..."

Se quedó con bronca Sergio Rondina. Su tempranísima salida de Colón de Santa Fe sorprendió a todos, incluido al entrenador, que dirigió apenas siete partidos y en cuarenta días terminó su paso por el Sabalero. Sereno pero crítico, el Huevo se refirió a su despido y deslizó algunos mensajes para la dirigencia: "Cuando no te quieren en un lugar, por más que uno quiera seguir, es difícil".

Rondina habló con los medios una vez finalizada su salida de Colón e indicó: "Estoy con pocas ganas de hablar. Las sensaciones no son lindas, es la realidad. En cuarenta días de estar en un club, tener que irte no está bueno".

"Uno es consciente de que el equipo no ha funcionado en estos partidos que hemos dirigido. No le pudimos encontrar la vuelta. Después, por más explicaciones que te den, no tiene sentido. Cuarenta días, una semana sola larga. Tampoco tenía argumentos yo desde lo que mostraba el equipo adentro de la cancha para poder sostener o tener una defensa", explicó el Huevo, que si bien realizó una autocrítica se mostró apenado por el corto tiempo que le dieron al frente del equipo.

"Cuando te pican el boleto es difícil. Cuando no te quieren en un lugar, por más que uno quiera seguir, es difícil", criticó Rondina, quien venía de dirigir en Central Córdoba de Santiago del Estero, en una indirecta para la dirigencia del Sabalero.

Por otro lado, el entrenador aseguró que no le reprocha nada a los jugadores y explicó: "En el día a día hemos trabajado bien, con mucha dedicación de todos, de parte de cada uno de los integrantes, con mucho respeto hacia el cuerpo técnico. Los días de partido, el equipo no funcionó. Cuando no funciona el equipo obviamente que el que paga los platos es el director técnico".

Y reflexionó: "Del tiempo que estuvimos a esta parte fue una experiencia rica para nosotros. En lo personal nos va a hacer crecer y sacar conclusiones. Del lado de los jugadores, nada que reprocharle a cada uno. Siempre han estado al pie del cañón. Es fútbol, agarré al equipo en un mal momento desde lo anímico, con pocos objetivos por delante, rendimientos individuales que no estaban en su mejor nivel y bueno, pagó en consecuencia el funcionamiento del equipo".

Finalmente, Rondina comentó que se sorprendió con el contexto que se encontró en Colón y, más tarde, con los resultados obtenidos: "Desde lo futbolístico obviamente que sí, cuando ves el plantel que tiene el equipo no esperás que pase esto. Ni el más pesimista pensaba que dure tan poco esto y que el equipo haya tenido el rendimiento que tuvo. Si lo hubiera imaginado, no hubiera ni llegado".

Rondina fue entrenador del Sabalero durante siete partidos, con un triunfo, cuatro empates y dos derrotas. El ex Arsenal se convirtió en el vigésimo entrenador de la Liga Profesional en dejar su cargo en lo que va del año.

¿Quién será el próximo entrenador de Colón?

En Colón, la práctica de este jueves será dirigida por Adrián Marini, quien estará al frente del plantel de forma interina en el duelo del sábado ante Tigre en Santa Fe. Además, quieren hacer un intento por la vuelta de Eduardo Domínguez, que se quedó sin club tras su salida de Independiente y fue el campeón de la Copa de la Liga Profesional 2020, el primer título del Sabalero.

Otra opción es que Marini continúe hasta fin de año y, en base a los resultados hasta el cierre de la Liga Profesional, evaluar si lo confirman en el cargo, en tanto que Mario Sciacqua, actual manager del club, deje su puesto para hacerse cargo del equipo.