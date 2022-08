La tajante conclusión de Ibarra tras el pobre empate de Boca ante Central: "Me voy preocupado por..."

El Boca de Ibarra no arranca. El saldo de los primeros ocho partidos del DT al frente del equipo dejaron tan solo un buen partido ante Estudiantes en la Bombonera; otras dos victorias frente a Talleres y Platense con menos lucimiento; la igualdad con Racing, ante quien la pasó muy mal 70 minutos y casi lo gana al final; el pobre empate de este miércoles ante Central; y tres derrotas con rendimientos paupérrimos ante San Lorenzo, Argentinos y Patronato.

Luego del 0-0 ante el equipo de Tevez, el entrenador xeneize habló en conferencia de prensa y no se anduvo con vueltas a la hora de reflejar sus sensaciones tras otra floja presentación de Boca: "¿Si me voy preocupado? Viendo los partidos anteriores que hicimos en la Bombonera... y, un poco sí. La verdad que sí. No hicimos el mejor partido. No hicimos la versión que veníamos haciendo en nuestra casa y nada más. A seguir trabajando y tratar de cambiar esta imagen que vimos hoy".

"El rival fue complicado, difícil, nos cerró todos los lugares donde nosotros queríamos invadir y tratar de filtrar. Intentamos por adentro y por afuera, remates de afuera del área pero no pudimos lograr el gol", agregó luego Ibarra.

"Carlitos (Tevez) conoce bien al equipo porque es de la casa y planteó bien el partido, retrocedían y formaban dos líneas de cuatro, con uno más encima de la segunda línea, con un solo delantero presionando y nos taparon todas las posibilidades de avanzar. Fue un equipo bastante complicado hoy para nosotros, no encontramos ese hueco que nos pudiera hacer llegar al gol", detalló más tarde el DT de Boca, quien para cerrar su contacto con la prensa sentenció: "Me voy preocupado por el funcionamiento del equipo en general".