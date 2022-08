El video de los furiosos insultos y el reclamo para Ameal en la Bombonera: "¡Traé un técnico!"

Los hinchas presentes en la platea baja de Boca estallaron de bronca contra Jorge Amor Ameal este miércoles en el encuentro entre el Xeneize y Rosario Central. Una vez finalizado el pobre 0 a 0 ante el Canalla, los fanáticos boquenses se expresaron con repetidos y furiosos insultos contra el presidente de la institución y le reclamaron que contrate a un entrenador.

En un video publicado en las redes sociales se puede ver a muchos hinchas presentes en la tribuna gritándole improperios a Ameal por varios motivos: el mal presente del equipo, el 0 a 0 contra Central y la presencia de Hugo Ibarra como técnico del plantel de Primera División, a quien la mayoría no ve capacitado para hacerse cargo.

"¡Tomatelá!", le gritaron los más suaves pidiéndole que abandone el cargo, en tanto que otros le gritaron desde "cara de piedra" hasta cosas mucho más fuertes. En el video, se escucha claramente el reclamo de un plateísta: "¡Tomatelá, Ameal! ¡Un técnico traé, hermano! ¡Un técnico! ¿Qué carajo me importa lo que pasó hace 500 años con (Ricardo) Gareca, bol...? ¡Hubieses traído a Gareca, hermano!".

Los hinchas de Boca se expresaron con el pedido de renovación a Agustín Rossi, a quien ovacionaron sobre todo después del penal atajado y el cantito de "olé le, olá la, Rossi es de Boca, de Boca no se va". En el palco presidencial de La Bombonera, Ameal no la pasó bien y fue insultado por algunas decisiones dirigenciales, entre ellas la elección de Ibarra como técnico principal hasta diciembre y no renovarle al arquero.

El reclamo para Ameal también se hizo tendencia en las redes sociales, donde #TraiganUnDT fue el mensaje más leído durante y después del partido de Boca. ¿Cuánto más aguantará esta situación el hincha de Boca?