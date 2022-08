El goleador del fútbol argentino al que apunta Boca para reemplazar a Zeballos

Boca volvió a decepcionar. Sin embargo, el partido ante Rosario Central no fue el mismo caso que las derrotas contra Argentinos Juniors o Patronato. En esta ocasión, el Xeneize jugó muy mal enfrente de su gente, que mostró su impaciencia con el equipo y los dirigentes. Ante el nivel demostrado versus el Canalla, el Consejo de Fútbol quiere salir al mercado por la lesión de Exequiel Zeballos.

Ávalos, nuevamente en la órbita de Boca.

El Changuito, que fue ovacionado en la Bombonera, estará afuera por hasta seis meses. Por esta razón, Boca tiene la posibilidad de traer un refuerzo y no apuntaría a un jugador que juegue por las bandas como el juvenil, sino que por un 9 que ya sonó en otros mercados de pases: Gabriel Ávalos.

Según Olé, el goleador de Argentinos Juniors, que reveló que estuvo cerca de River, volvió a estar en la órbita de Boca. La incorporación de Ávalos podría estar vinculada con el bajo nivel y la sequía de goles que tienen Darío Benedetto, Luis Vázquez y Nicolás Orsini. El paraguayo regresó luego de una lesión de la mejor manera con dos goles ante Unión.

En diciembre de 2021, Ávalos habló sobre la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro con la número 9: "He tenido una conversación con Boca, pero fueron algo dispersas. La charla fue hace una semana y me manifestaron el interés, me preguntaron si me gustaría jugar ahí. Pero todavía no hay nada concreto", había expresado en ESPN.

Boca habría hecho un sondeo por Ávalos. La sequía goleadora, el mal momento del equipo, la impaciencia de la gente y, principalmente, la baja de Zeballos. ¿Llegará el delantero paraguayo a la Bombonera?