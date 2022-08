El like de Almendra que da una pista sobre su futuro después de Boca

La etapa de Agustín Almendra como jugador de Boca está terminada. Primero fue su acto de indisciplina con Sebastián Battaglia lo que lo llevó a jugar en la Reserva y, más tarde, cuando parecía que podía volver a Primera tras la salida del entrenador, su negativa a renovar su contrato lo dejó fuera del plantel profesional. Claro, queda libre en junio de 2023 y el Xeneize podría desprenderse de él para, al menos, ganar un poco de dinero. Y el propio futbolista dio una pista de su futuro en Twitter, con un like que llamó la atención. ¿Se va al Almería de España?

El post que Agustín Almendra likeó en Twitter.

Según la información de Augusto César en ESPN, Almería realizó una oferta formal por Almendra: "Ofrecen 3.8 millones de euros más bonus y porcentaje para Boca por futura venta. Muy buena oferta por alguien que queda libre en junio 23", escribió el periodista, y el jugador dio "me gusta" al tuit.

La oferta en cuestión es altamente tentadora, sobre todo porque si Almendra queda libre Boca perdería a otro valor como libre, en medio de la polémica por la renovación de Agustín Rossi (otro que se iría sin dejar un peso) y las ya conocidas salidas de Eduardo Salvio y Cristian Pavón.

Por el momento no se conoce si el volante armará las valijas para seguir su carrera en España, pero el like del futbolista da una pista de lo que podría suceder. Por supuesto, si Almendra no vuelve a jugar en Boca y no va a renovar su contrato, lo mejor para ambas partes es lograr una venta, aunque el Xeneize podría negociar para obtener un mejor trato.

Por ahora, Boca consideró que la propuesta es insuficiente y pidió a Almería mejore las condiciones del acuerdo. Por su parte, los españoles podrían jugarse a mantener la oferta original y esperar que el Xeneize acepte ante el riesgo de que el juvenil quede libre, buscar a otro futbolista o ceder ante el requerimiento del club argentino.

El mercado de pases europeo cierra el 1° de septiembre, es decir que Almería todavía tiene tiempo para negociar con Boca por Almendra. ¿Se va?