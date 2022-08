¿Sebastián Battaglia vuelve a dirigir? El equipo argentino al que le interesa el ex DT de Boca

El pobre arranque de Colón en la Liga Profesional, 23º de 28 equipos, ya se llevó puestos a dos entrenadores en 14 fechas, Julio César Falcioni y Sergio Rondina; estando el último apenas durante 40 días en el cargo (1V, 4E y 2D). El presente del Sabalero hace dudar de que si realmente fue este el mismo equipo que arrancó el semestre con aspiraciones de pasar de octavos de final en la Copa Libertadores. Y para comenzar con esta reconstrucción, José Vignatti y su CD pensaron en un nombre pesado: el de Sebastián Battaglia, de pasado reciente en el banco de Boca.

Dio dos vueltas olímpicas en un año como DT de Boca.

El León viene de salir campeón dos veces con el Xeneize, de la Copa Argentina 2020 y de la Copa de la Liga 2022, y fue echado de Brandsen 805 debido a una declaración que realizó en contra de la dirigencia después de que su equipo quedase afuera de la Libertadores por penales ante Corinthians. Sus números en Boca datan de 29 victorias, 16 empates y 10 derrotas. Duró en el cargo menos de un año, de agosto del 2021 a julio del 2022.

Rondina duró únicamente siete partidos al mando de Colón.

Si bien todavía no está nada cerrado, Battaglia es el principal candidato para sustituir a Rondina, quien se fue molesto con la dirigencia de Colón por la decisión unilateral que tomó de interrumpir su contrato: "A 40 días de estar en un club, tener que irte no está bueno. Tampoco tenía argumentos yo desde lo que mostraba el equipo adentro de la cancha, pero por más explicaciones que te den, no tiene sentido. Cuarenta días, una semana sola larga. Cuando te pican el boleto es difícil. Cuando no te quieren en un lugar, por más que uno quiera seguir, es difícil".

A la espera de lo que sucederá con Battaglia u otro nombre, el próximo sábado ante Tigre en Santa Fe dirigirá Adrián Marini, quien ya estuvo al frente del equipo en el triunfo 2-1 ante Vélez por la fecha 7, tras la salida de Falcioni. El Sabalero suma 15 puntos en el presente torneo y en la tabla anual, que es la que se toma como referencia para el ingreso a las copas internacionales, hoy está a nueve puntos de Godoy Cruz, el último que entraría a la Sudamericana 2023.