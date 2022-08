Brito habló de la dilatada renovación de De la Cruz en River: "El contrato está bastante..."

Luego de participar de la conferencia de prensa en la cual Ponzio anunció oficialmente que tendrá su partido despedida el 21/9, el presidente de River, Jorge Brito, se refirió a un tema que tiene en vilo al Millonario, como es la renovación de Nicolás de la Cruz, sobre la cual siempre se dijo que "estaba encaminada", pero que, a falta de cuatro meses para que quede libre, el uruguayo sigue sin firmar. El mandamás del club de Núñez volvió a bajar el mismo mensaje de tranquilidad y adelantó que las partes están próximas a llegar a un acuerdo.

"En las próximas semanas esperamos llegar a un acuerdo final. El contrato está bastante avanzado de palabra con él y con su representante", fueron las palabras que Brito pronunció sobre la renovación de De la Cruz, quien además está próximo a jurar como argentino -lo hará el 24 de agosto- para dejar de ocupar una plaza como extranjero.

Lo que siguen negociando es la duración del nuevo vínculo. River ofreció una prórroga hasta 2025 y el volante uruguayo pretende que el vencimiento sea en 2024.

De la Cruz posee contrato en River hasta diciembre de este año.

Por otra parte, Brito reconoció que están manteniendo negociaciones con el Liverpool de Uruguay para comprarle el 30% del pase que aún posee de De la Cruz y que éstas son en "muy buenos términos". No obstante, esta adquisición de los derechos económicos va por un carril totalmente aparte al de la renovación. Por lo que, en caso de que no prospere, esto no afectará en lo más mínimo a la firma.

