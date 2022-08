Martín Ojeda reveló por qué rechazó la oferta del Botafogo y su objetivo "grande" con Godoy Cruz

Durante el último mercado de pases, todo Godoy Cruz estuvo pendiente de la posible salida de Martín Ojeda, principal figura de este equipo que tras derrotar 2-1 a Sarmiento quedó cuarto en la Liga Profesional. Finalmente, el extremo decidió quedarse en Mendoza y dio los motivos de su negativa a la oferta del Botafogo de Brasil, que llegó a ofrecer 5 millones de dólares por el 80% de su pase más un millón extra por objetivos.

"Yo soy muy feliz en Godoy Cruz. Tengo otro objetivos personales, por eso rechacé a Botafogo. Mi sueño es jugar en la Selección argentina e irme a Europa me acerca más a eso. Esperaré algo de afuera, si Dios quiere de Europa", comentó Ojeda en una entrevista con Sportia, noticiero de TyC Sports, sobre cuáles son sus prioridades en un futuro cercano.

No obstante, ante una repregunta acerca de si consideraría una propuesta de Boca o River, admitió: "Obvio que consideraría un llamado del fútbol argentino también. Cualquiera quiere estar en Boca o River. No sé si hubo un interés de ambos. A mí no me llamó nadie, no sé si han hablado con mi representante. Si sigo haciendo las cosas bien y manteniendo la regularidad que todos piden, van a llegar propuestas. En el mientras tanto, quiero seguir con los pies sobre la tierra".

El ex Ferro, Huracán y Racing fue una de las figuras de la liga que terminó ganando River en 2021 y en el presente torneo lleva seis goles en 14 partidos.

Por otra parte, viendo este presente de Godoy Cruz, se animó a pensar en grande y soñar con el campeonato: "Nuestro objetivo es siempre pensar en grande, pelear en campeonato y entrar en alguna copa. Pienso que si al principio de la temporada encarábamos los partidos pensando en el descenso se iba a ser difícil. Pensar en positivo nos está haciendo muy fuertes como grupo y club".

Ojeda tuvo la posibilidad de salir a Botafogo en este último mercado.

Actualmente, el Tomba está 4º con 24 unidades, a cinco del puntero Atlético Tucumán. En la tabla de los Promedios, está 22º de 28 equipos. Los últimos dos pierden la categoría a fin de año.