El "enamoramiento" futbolero de Thiago Almada que se hizo viral en TikTok

¿Quién no estuvo "enamorado" de una persona famosa alguna vez? Actores y actrices, músicos y hasta deportistas son populares entre los conocidos como "celebrity crush". En un desafío en TikTok, el Atlanta United de la MLS estadounidense le consultó a sus jugadores por su primer enamoramiento de un famoso y varios se coparon, pero el que más sorprendió fue Thiago Almada, el argentino ex Vélez que juega en el club de Georgia: pasó por atrás de un compañero y eligió a Juan Román Riquelme.

Mientras su compañero Andrew Gutman eligió a la cantante Rihanna y Aiden McFadden prefirió a la actriz Margot Robbie, el argentino de 21 años pasó por atrás y tiró: "Riquelme, yo Riquelme". Sorprendido, McFadden le preguntó: "¿Quién?", descolocado ante la elección de su compañero y, quizás, sin entender a qué se refería Almada.

Otro que la rompió con su preferencia fue otro argentino, el ex River Santiago Sosa, que no dudó y eligió a Lionel Messi, y Ronaldo Cisneros no quiso meterse en problemas y respondió: "Mi esposa, desde el primer día". También desfilaron otros compañeros en la salida al campo de juego para el entrenamiento, como Jackson Conway, que se quedó con Cameron Diaz, en tanto que Juan José Sánchez Purata eligió a Ariana Grande.

No es la primera vez que Atlanta United realiza un video para TikTok con preguntas que nada tienen que ver con fútbol. Por ejemplo, este martes realizaron otra encuesta sobre qué animal salvaje podrían vencer en una pelea. En este caso, Almada volvió a responder y, como salía charlando con Sosa, lo eligió a él a modo de broma.