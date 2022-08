Denuncia penal contra Tevez a horas del partido ante Boca: el motivo que involucra a Central

A horas del enfrentamiento contra Boca, en lo que será para él uno de los acontecimientos más importantes desde que se puso el buzo de entrenador, Carlos Tevez sufrió una denuncia penal catalogada bajo el rótulo de usurpación de título en relación a su trabajo como DT de Rosario Central. El abogado Gustavo Dellepiane fue quien realizó la presentación judicial, en nombre de un grupo de directores técnicos.

Tevez causó una revolución con su llegada a Rosario Central.

“No nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara. Que se empiece a respetar la ley, porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene para comer”, indicó Dellepiane, quien responsabilizó por la supuesta infracción tanto a las asociaciones que regulan la entrega de estos certificados como al propio club que lo contrató: “Hay responsabilidades compartidas entre los organismos que deberían controlar y no lo hacen, como son la AFA, la Asociación de Técnicos y Rosario Central. Si el día que debutó firmaba como aguatero, no había problema”.

“Entendemos que el curso lo inició en 2021 y, como mínimo, dura tres años. Por lo cual, se debería recibir recién en 2023”, explicó el abogado en una nota que le dio a La Capital sobre la raíz de la denuncia realizada hacia Tevez.

Carlitos asumió a finales de junio.

Según la vigencia del Convenio colectivo de Trabajo N 562/2013, suscripto entre la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino y la Asociación del Futbol Argentino, "ninguna persona podrá ejercer la profesión de director técnico en futbol sea ello en forma rentada o bien honararia-sin haber realizado la carrera complete y poseer el correspondiente titulo habilitante oficial extendido y/o reconocido por debidamente legalizado y registrado".

Por lo que, en el caso de que fuera cierto que no posee el carnet habilitante, Tevez no podría seguir dirigiendo en la Argentina. El Apache lleva diez partidos al mando del Canalla: 4 victorias, 2 empates (una eliminación por penales de Copa Argentina) y 4 derrotas. Ganó 1-0 el clásico frente a Newell's.