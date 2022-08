La pregunta que incomodó a Tevez en la previa de Boca - Central: “¿Me estás sugiriendo que…?”

Se viene Boca y Carlos Tevez lo sabe. Un partido especial para el entrenador de Rosario Central, que viene de un triunfazo con diez hombres 3 a 1 sobre Barracas Central y mostró una gran versión respecto de otros encuentros. En ese sentido, consultado por un posible planteo más "defensivo" frente al Xeneize en La Bombonera, Carlitos se mostró incómodo y salió del paso con un chiste.

En la conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles, Tevez contestó a una pregunta de un periodista que le consultó si su planteo sería similar al del segundo tiempo ante Barracas, donde Central fue "un equipo que esperó y que salió rápido" y se mostró sin "problemas defensivos al ser un equipo corto".

"¿Me estás sugiriendo que me tengo que ir a defender? Es muy difícil para mí tratar de defenderme todo el partido. Sabés que Boca tiene jugadores donde te sacan a uno o dos jugadores con muchas facilidades. Si planteás un partido solamente en defender te va a ser imposible ganarlo. Si te digo lo que tengo pensado no es estrategia", se rió Carlitos en el ida y vuelta con el periodista.

Tevez también se refirió a las ausencias de Darío Benedetto y Carlos Zambrano, quienes quedaron descartados en Boca para este partido después de la pelea que protagonizaron en el entretiempo en la cancha de Racing: "No me modifica en nada porque jugamos contra Boca, tienen grandes jugadores para hacerle frente a cualquiera. No solamente por los nombres sino también por el equipo".

Por otra parte, el técnico de Central comentó sobre el recibimiento que tendrá en La Bombonera: "No me sorprende nada de la gente de Boca. Yo siempre voy a estar agradecido porque me dieron todo. No me sorprende nada de cómo me van a recibir en mi casa. Es algo que uno tiene. Hoy me debo a Central, estoy muy feliz en Central y vamos a hacer lo posible para llevarnos un buen partido".

Más tarde, Tevez indicó que, si bien jugó con la mayor parte del plantel profesional actual de Boca, será muy distinto lo que pueda comentarles a sus jugadores de lo que pasará adentro de la cancha: "Los conozco a todos muy bien. Una cosa es saber y transmitirle a mis jugadores cómo son o cómo juegan y otra cosa es estar ahí adentro. Son jugadores de jerarquía, lo sabemos. Boca tiene jugadores que te cambian el partido en un minuto".

"Es por eso también que es Boca y casi siempre pelea el campeonato. Yo lo viví desde muy chico y sabemos que la jerarquía de Boca trasciende todo equipo. Si se inspira te rompe todo el esquema y no hay con qué darle. Tenemos que estar concentrados y atentos a todo", agregó el Apache.

Además, Tevez explicó qué les dirá a los juveniles de Central, mayoría en el plantel, antes de jugar en La Bombonera: "Las dimensiones de la cancha son las mismas. Es lo mismo. Es una cancha más. Sí, es la más linda del mundo, pero es una cancha más. Uno trata de transmitirle tranquilidad a los chicos y que jueguen. Vamos a competir. El partido de mañana va a estar lindo porque Central viene totalmente diferente y puede competir contra cualquiera. Estamos armando un buen equipo".