El picante comentario de Zambrano a Benedetto que terminó a las piñas: "Vos..."

El paupérrimo primer tiempo de Boca ante un Racing que le llegaba por todos lados dejó preocupado a los jugadores, que antes de retirarse camino al vestuario se agruparon en la mitad de la cancha e intercambiaron opiniones. Pero cuando llegó a rodearlos una cámara de la transmisión, se escuchó a Pipa Benedetto decir: "¡Si nosotros estamos mirando la pelota cuando tiran los centros, nos van a hacer el gol, boludo! ¡Tomen marcas ahí!".

A Carlos Zambrano no le gustó nada lo que dijo el delantero, y ya en la manga que los iba a conducir al largo túnel visitante del Cilindro de Avellaneda se lo recriminó. Mientras discutían, el peruano le dijo a Benedetto "¡vos hacés un gol!", según relató el periodista Martín Arévalo en Pasión por el fútbol. Acto seguido, empezaron a volar piñas y una trompada del Pipa impactó en el rostro del defensor.

Al llegar al vestuario, Benedetto y Zambrano le pidieron perdón a Ibarra, que había dejado la cancha un minuto antes que los jugadores y no vio la pelea: "Se disculparon con el técnico, dijeron 'esto no puede pasar' y 'quedan 45 minutos para revertir la pésima imagen del primer tiempo'".

Qué dijo Ibarra de la pelea entre Benedetto y Zambrano

Tras el 0-0, Hugo Ibarra reconoció la pelea entre el delantero y el defensor, pero evitó dar detalles: "Sé que hubo una discusión y nada más que eso. No tengo la menor idea [por qué fue la pelea], lo voy a charlar, sé que hubo una discusión. No tengo idea [si a eso se debió la hinchazón de Zambrano]". Y consultado sobre si le preocupaba lo ocurrido, sorprendió al decir: "No me preocupa. Siempre hubo discusiones en los planteles. ¿Si es parte del fútbol? Tiene que ser parte del fútbol. Es así. Para mejorar tiene que haber discusiones".