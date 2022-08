El Flaco Traverso sacude al automovilismo argentino con una lapidaria crítica

Juan María Traverso es palabra más que autorizada para analizar el presente del automovilismo argentino pero, cuando se pone serio, no tiene filtro. El Flaco, durante el fin de semana de TC2000 en San Nicolás, fue consultado al respecto y en su análisis no se guardó nada. Se puso del lado del espectador y hasta señaló que la tecnología llegó al deporte para quitarle trabajo al piloto.

Traverso junto a Julián Santero en su nuevo rol: asesor de Toyota.

“Hay muchas cosas para corregir en función del público. No hablo internamente, yo soy de la tribuna y quiero saber por qué ese auto larga delante, por qué ese larga atrás, porque no entiendo una cantidad de cosas. Hoy estoy en la tribuna y el TC2000 me cuesta entenderlo muchas cosas. Hay que ir corrigiendo todo eso”, expresó en diálogo con Campeones.

Donde agregó: “Hay una tecnología en el automovilismo que elimina al piloto. Y elimina mucho, muchas cosas. Esa tecnología que está en los autos de calle es fantástica para andar por la calle: frena solo, es seguro. Pero el automovilismo es un deporte y el deportista es el que está arriba del auto manejando”.

El Flaco fue uno de los grandes ausentes en la gala por los 85 años del Turismo Carretera que se realizó en el Colón y explicó el motivo de su faltazo: “Ir a ese teatro a festejar algo del automovilismo, me parece que no tiene nada que ver”, pero aclaró: “Hablo permanentemente con Hugo Mazzacane. Siempre digo lo mismo: somos amigos de toda la vida y tuvimos la habilidad de no mezclar la amistad con la diferencia de opinión con respecto al automovilismo. Discutimos todo el tiempo, pero somos amigos”.