Sorpresiva y lapidaria sentencia de Xavi tras el debut con empate del Barcelona: “Estoy…”

"Ha sido una lástima, estoy decepcionado...", fue la frase con la que Xavi Hernández graficó sus sensaciones luego de igualar sin goles ante Rayo Vallecano en el debut del Barcelona en el torneo de La Liga. El Culé, que sembró grandes expectativas en base a los refuerzos que sumó, no estuvo a la altura de las circunstancias y su DT no dudó en referirse a ello.

"Las expectativas creadas esta temporada nos ha pesado un poco. Pero les he dicho que la presión ahora es para mí, no para ellos... Y empezar así, no es la mejor manera...", manifestó el DT en conferencia de prensa, luego del empate en el que terminó con un jugador menos por la expulsión de Sergio Busquet sobre el final.

"Sabíamos de las dificultades del Rayo Vallecano: había que hacer circular mucho el balón y nos ha costado. Tenemos que seguir trabajando mucho", añadió Xavi con respecto al lo sucedido en el Camp Nou este sábado.

Para finalizar, lejos de dejar de mostrar su descontento, sentenció: "Esto es sólo el inicio. Hemos generado mucha ilusión y lo demostraremos en el campo. Tenemos que mejorar la efectividad, aprovechar nuestras oportunidades...".