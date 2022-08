Messi y un bombazo en la lista de 30 nominados para el Balón de Oro 2022

Queda claro que la temporada 2021/22 de Lionel Messi no fue destacada. Eliminado en octavos de Champions con su PSG a manos del Real Madrid, y con contadas actuaciones decisivas en la liga local, que ganó con el equipo parisino, la Pulga se quedó con su sabor amargo al culminar su año deportivo. Pero más allá de eso, no deja de sorprender que el crack argentino no aparezca en la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2022 que este viernes la prestigiosa revista France Football anunció antes de la gala del 17 de octubre.

Todos los nominados al Balón de Oro masculino 2022

Christopher Nkunku (Leipzig, Francia)

Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)

Joshua Kimmich (Bayern Múnich, Alemania)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Rafael Leao (Milan, Portugal)

Robert Lewandowski (Bayern Múnich/Barcelona, Polonia

Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Inglaterra)

Vinicius Junior (Real Madrid, Brasil)

Luis Díaz (Liverpool, Colombia)

Benzema (Real Madrid, Francia)

Fabinho (Liverpool, Brasil)

Riyad Mahrez (Manchester City, Argelia)

Casemiro (Real Madrid, Barasil)

Heung-Min Son (Tottenham ,Corea del Sur)

Mike Maignan (AC Milan, Francia)

Harry Kane (Tottenham, Inglaterra)

Darwin Núñez (Benfica, Uruguay)

Phil Foden (Manchester City, Inglaterra)

Sadio Mané (Liverpool, Senegal)

Sébastien Haller (Borussia Dortmund, Costa de Marfil)

Luka Modric (Real Madrid, Croacia)

Antonio Rüdiger (Chelsea, Alemania)

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Kylian Mbappé (PSG, Francia)

Dušan Vlahovic (Fiorentina-Juventus, Serbia)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

João Cancelo (Manchester City, Portugal)

Erling Haaland (Borussia Dortmund, Alemania)

