Turismo Carretera: la difícil decisión que mantiene en vilo a Agustín Canapino

En los días previos al Desafío de las Estrellas que se disputó el pasado fin de semana en San Juan, Agustín Canapino tomó la decisión de correrlo con el nuevo auto que le construyó el JP Carrera y que había probada durante esa semana. Los parámetros que entregó el ensayo fueron suficientes para ponerlo en pista y, lo positivo, es que se fue del Villicum manteniendo la cima del campeonato del Turismo Carretera ya que sufrió contratiempos que no le permitieron exprimir al máximo la unidad.

Durante la primera tanda libre del sábado rompió la caja y en le segundo recién pudo demostrar que el Chevrolet tenía buen potencial al quedar décimo. En carrera, largó en el puesto 41° y cuando avanzaba a buen ritmo pinchó un neumático. Esa situación lo mandó al fondo del pelotón y remontó hasta la 25ta colocación, lugar en el que recibió la bandera a cuadros. Pero, en pocas semanas, se vendrá la última fecha de la Etapa Regular y el de arrecifes mantiene la duda sobre qué hacer.

“Costó poco tomar la decisión porque fue una prueba fantástica. La disfruté mucho y los datos que arrojó la prueba fueron determinantes para que la decisión de cambiar sea fácil de tomar, pero no fue definitoria. No significa que vayamos a correr con este auto la Copa de Oro”, aseguró en Carburando y agregó: “Había que tomar el riesgo, porque en Paraná teníamos una sola carrera por delante y las cosas que nos pasaron, nos podrían haber pasado ahí y era demasiado tarde”.

“Mirando los datos del otro auto, algunos dirán para que voy a cambiar el auto. Lo hago porque siempre me gusta progresar y no me gusta quedarme conforme ni quieto con nada. Veremos como nos sale, sabemos que es un riesgo, pero estábamos dispuesto a asumirlo”, cerró. Según informaciones, irá a Entre Ríos con el nuevo y dependerá de cómo sale todo para saber de qué manera encara la parte final del campeonato.

Realizadas nueve fechas del campeonato de TC, ya son seis los clasificados a la copa de Oro: Agustín Canapino (Chevrolet), 293.3 puntos, Santiago Mangoni (Chevrolet), 283, José Manuel Urcera (Torino), 252, Mauricio Lambiris (Ford), 246.5, Juan Cruz Benvenuti (Torino), 245, y Germán Todino (Torino), que suma 238 unidades. La competencia en Paraná se disputará el 28 de este mes y se sabrá quiénes son los restantes pilotos que se meterán al grupo de los doce candidatos a quedarse con el certamen.