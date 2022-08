Insúa habló de la picante reacción de Bareiro al ser reemplazado: “Le pregunté si tenía algún problema y…”

En la conferencia de prensa que brindó este miércoles, después del entrenamiento matutino, el entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, se refirió a la reacción explosiva que tuvo Adam Bareiro al sentarse en el banco de los suplentes, tras reemplazado a los 54 minutos en el 0-0 vs. Estudiantes del domingo pasado. Pero lejos de echar leña al fuego, le bajó un cambio a la polémica.

El DT de San Lorenzo habló de la calentura de Bareiro al ser reemplazado.

"Yo le fui a preguntar después del partido si había tenido un problema y me dijo que estaba triste porque no podía convertir. Se había acostumbrado a hacer goles todos los partidos, pero nada más que eso", explicó el Gallego -sereno-, en respuesta a algunos rumores que decían que la furia del paraguayo por el cambio no había caído nada bien en el seno del cuerpo técnico.

"Tiene que tener tranquilidad y calma. Es un gran profesional, una gran persona y seguimos confiando en él como lo hicimos desde que comenzó el torneo o un poquito más todavía porque está entre los goleadores del campeonato", agregó Insúa sobre Bareiro, quien es el segundo máximo anotador (7) de la presente Liga Profesional.

El paraguayo es el segundo máximo goleador de este torneo (7).

Yendo más allá, y para demostrar que no quedó ninguna cicatriz, lo confirmó como titular para en el próximo partido frente a Patronato. Eso sí, no arrancará solo. Va a haber cambio de esquema y compartirá dupla con el nuevo 9, el esloveno Andrés Vombergar: "Vamos a jugar como en todos los partidos, siempre tratamos de incluir tres jugadores en ataque aunque con distintas características. Ahora lo haremos con Cerutti, Bareiro y Andrés", adelantó Insúa. El que sale del equipo es el Perrito Barrios.

San Lorenzo, que está 12º en el campeonato, visitará este viernes desde las 21.30 a Patronato. Junto al líder Atlético Tucumán, son los dos equipos que menos partidos perdieron en lo que va del certamen (1). El problema del Ciclón es que empata casi siempre.