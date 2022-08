El llamativo posteo del jugador que lesionó a Zeballos que se hizo viral entre los hinchas de Boca

De no creer: Milton Leyendeker, el defensor de Agropecuario que a los 8 minutos del partido sacó de la cancha con un patadón injustificado a Exequiel Zeballos, resulta que es hincha de Boca. ¿Y esto cómo se supo? Porque después de que se fuera expulsado por cometer esa durísima infracción, varios fanas del Xeneize comenzaron a buscar antecedentes suyos por redes sociales y se toparon con una insólito posteo que realizó en Facebook en 2011, ¡cargando a River porque se había ido a la B!

El insólito posteo de archivo de Leyendeker, gastando a River.

“No fue mi intención, yo voy firme a la pelota y justo me la puntea. Espero que no tenga nada, no fue mi intención pegar y quería pedirle disculpas públicamente”, se exculpó Leyendeker en diálogo con TyC Sports, después de que terminara el partido 1-0 en favor del equipo de Hugo Ibarra. El defensor de 24 años pertenece a Newell's, club del cual salió, y está a préstamo en Agropecuario desde principios de 2022.

Producto de esa patada, Zeballos no pudo continuar jugando y debió ser reemplazado por Sebastián Villa. Cada vez que la transmisión oficial del partido lo enfocaba, el gesto del Changuito era el mismo: de desconsuelo total, entre lágrimas y con el tobillo inmovilizado.

Una vez finalizado el encuentro, los médicos de Boca se lo llevaron a Zeballos en andas a que se realizara estudios en una de las clínicas cercanas al Estadio Padre Martearena. Estos serán complementados por otros más que se hará ya de vuelta en Buenos Aires.