La sorpresiva decisión de la Selección brasileña a 3 meses del Mundial que cayó muy bien en Argentina

Once meses son los que pasaron desde aquel 5 de septiembre donde, en el que en el marco de la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Brasil y la Selección Argentina se vieron las caras en el Neo Química Arena. El encuentro fue suspendido a los cinco minutos y, a esta altura, aún no se conoce una decisión final. En este contexto, desde la Confederación Brasileña de Fútbol, tomarían cartas en el asunto.

En su página web oficial, la CBF escribió: "Tras recibir la solicitud del técnico Tite y del coordinador Juninho Paulista, el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, buscará suspender el partido. En el documento enviado al Presidente, dicen que la comisión técnica no tiene interés en la realización del partido, que está programado para São Paulo.

"Según los integrantes de la comisión, el partido 'podría ser perjudicial para la preparación de la selección para el Mundial' y reportar riesgos de lesiones, suspensiones y boicot de los argentinos al juego, además de imposibilitar la disputa de un segundo partido. en septiembre en América del Sur", añadió en su página web.

Mientras tanto Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación, expresó: "Dada la posición del cuerpo técnico, vamos a hablar con FIFA en este momento para que no se juegue el partido. Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. Si el partido no es recomendado por el mando del cuerpo técnico, nos ocuparemos de que no se realice".

En este contexto, días atrás Lionel Scaloni se refirió al partido contra la Verdeamarela: "Todavía no sabemos dónde va a ser la gira. El tema del partido con Brasil nos está trastocando los esquemas. Falta solo un mes y medio y no sabemos dónde vamos a jugar y contra quién. Es difícil entender que la FIFA no tome una decisión con el partido ante Brasil. Estamos sin saber si vamos a jugar, no es culpa nuestra".