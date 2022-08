La advertencia de una figura de la Selección mexicana al Tata Martino para Qatar: "Si yo fuera DT..."

Si la Selección argentina llega al Mundial de Qatar 2022 en estado de gracia, la situación de la Selección mexicana es prácticamente el inverso. El equipo de Gerardo Martino es criticado constantemente por sus resultados y estilo de juego y hay muchos rumores de que el Tata no continuará en su cargo luego de noviembre. Otro foco de conflicto son las ausencias de varios históricos como Chicharito Hernández y Carlos Vela y un referente del plantel actual dejó en claro su postura.

Héctor Herrera, figura de la Selección mexicana, advirtió a Martino sobre dos excompañeros suyos.

En una clase de advertencia para el entrenador argentino, Héctor Herrera, pieza clave y experimentada del mediocampo mexicano, dejó una frase contundente sobre la situación de los delanteros que juegan en la MLS: "Si yo fuera DT de México llamaría a Chicharito y Carlos Vela", sentenció.

A pesar de su fuerte declaración, el ex Atlético de Madrid separó los tantos entre ambos casos: "El Chicharito es el máximo goleador de la selección y un referente en la Selección, es un jugador que por algo ha jugado en los equipos que ha jugado, ha metido los goles que ha metido por lo que es", dijo sobre el exdelantero del Manchester United, Real Madrid y otros.

Vela y Chicharito fueron delanteros titulares en los Mundiales 2010 y 2018.

Por otra parte, Herrera, actualmente también en la MLS, se refirió al siempre controversial Vela, un jugador con derroches de talento pero que en varias oportunidades aseguró que no le gusta tanto el fútbol, sino que es más como un trabajo: "Carlos Vela para mí, lo he dicho siempre, es el mejor jugador mexicano a mi punto de vista, de ver el futbol, pero bueno, eso depende más de él, si quiere venir o no, está aquí y ahora le jalaré la oreja un poco para ver si viene o no, pero no soy el seleccionador de México y no queda en mis manos", cerró.

El caso de Vela parece ser el más complicado de los dos: el delantero de Los Ángeles FC reiteró en distintas ocasiones que su paso por la Selección mexicana terminó porque debe darle paso a las nuevas generaciones.

Chicharito, 34 años, y Vela, 33, fueron la cara de la Selección mexicana durante muchos años. Sin embargo, ambos tuvieron una relación de cortocircuitos con el Tri, sobre todo el ex Arsenal y Real Sociedad, y perdieron mucho terreno en el último tiempo: Hernández se puso la camiseta verde por última vez en 2019, mientras que el otro delantero no viste los colores de su país desde Rusia 2018, por lo que nunca fue de la partida para el Tata Martino.