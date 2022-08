Qué decisión tomó el club de Tres Arroyos con el futbolista que agredió salvajemente a la mujer árbitro

Un partido de Tercera División de la Liga Regional de Tres Arroyos fue el escenario de uno de los hechos más repudiables que se recuerden en los últimos años del fútbol argentino. Un jugador de Deportivo Garmense llamado Cristian Tirone le pegó una trompada por la espalda a la referí Dalma Magalí Cortadi. En una entrevista con Olé, la mujer de 30 años pidió que el futbolista "pague por lo que hizo" y el presidente del club tomó una tajante decisión contra el agresor.

Luego del repudiable accionar del jugador, el Deportivo Garmense suspendió de forma ejemplar a Tirone: "Es un hecho lamentable, duele mucho como integrante de la comisión directiva y de la subcomisión de fútbol. Se tomó automáticamente la decisión de sancionarlo, porque lo que hizo no tiene calificativo. El agresor fue suspendido de por vida", expresó José del Río, presidente de la entidad tresarroyense.

De acuerdo a lo que explicó en una entrevista para radio La Brújula de Bahía Blanca, Tirone llegó a Garmense en enero de este año y nadie conocía su lado violento: "Es un club en formación y tenemos jugadores de los pueblos vecinos. La verdad es que no tenía antecedentes de esta magnitud, por lo menos no lo vimos así en la institución".

Momentos después de agredir a Cortadi, Tirone fue detenido por la Policía, de la cual se conoció el informe sobre el incidente: En momentos en que se llevaba a cabo el segundo tiempo, la jueza del partido, Cortaldi, procedió a sancionar una falta, situación por la cual uno de los jugadores se acercó y la agredió". Por otra parte, voceros de las fuerzas de seguridad describieron que "el jugador le propinó un golpe de puño a la altura de la nuca, por lo que Cortaldi cayó al suelo, y allí volvió a ser agredida a patadas”.

Más allá de esta sanción de por vida por parte de Garmense, el titular de la Aprevide, Eduardo Aparicio, hizo tajantes declaraciones sobre lo que sucederá con Tirone: "Le caerá todo el peso de la ley", aseguró.

José del Río contó las medidas adoptadas en el caso de Cristian Tirone, el jugador que golpéo a la árbitra Dalma Cortaldi, y afirmó: "Nunca había tenido una reacción así, lo suspendimos del club".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/qoTcg9uPQQ — Corta (@somoscorta) August 1, 2022

En la noche del domingo, Cortadi expresó su deseo de que Tirone reciba un castigo para que lo que ella vivió no suceda nunca más: "Lo importante ahora es que se haga justicia, que no suceda más, que no le vuelva a pasar a nadie. Acá no importa el género.Hay que echarlo para siempre. No debería estar jamas en ningún club. Es una persona que es violenta, lo debe hacer también en su vida cotidiana", aseguró la referí, que tuvo que ser atendida en un hospital de la zona por lesiones en la cabeza, mareos y vómitos y sigue en reposo, según contó en Urbana Play con María O'Donell.