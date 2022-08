Pergolini, lapidario como nunca con Boca: el futbolista que "juega porque es amigo de Riquelme"

Desde que Mario Pergolini renunció a su cargo como vicepresidente 1° de Boca en marzo de 2021, enojado porque no le dieron libertad para llevar adelante los proyectos comunicacionales que él tenía en la cabeza para el club, en varias oportunidades ha hecho visible su descontento por la manera de conducción que tienen quienes fueron sus compañeros de fórmula en 2019, Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. Pero nunca había sido tan crítico como lo fue esta vez.

En un pasaje del programa que conduce en Radio Vorterix, Pergolini tocó el tema fútbol. Primero, con la derrota de River ante Sarmiento. Y luego, con la de Boca frente a Patronato. Aunque lo que utilizó como nexo entre ambos partidos fue una queja que uno de sus compañeros hizo sobre el rendimiento de la defensa del Millonario. Ante eso, el exvicepresidente de Boca exclamó: "¿Vos te quejás de tu defensa? ¿Alguien quiere hablar de Zambrano?". Y profundizó con un palazo inusitado:"¿¡Roncaglia!? No, no juega. Es una forma de decir. Roncaglia juega porque es amigo de Riquelme, sino no tiene sentido que esté jugando en la Primera de Boca”.

No contento con eso, redobló y fue por más: "Boca es azul y amarillo, pero ¿ahora se debería llamar los amigos de Román?”; agregándole un capítulo más a una guerra ya declarada.

Roncaglia es uno de los dos refuerzos que Boca cerró en este último mercado de pases (el otro fue Payero) y en esta dura derrota ante Patronato hizo su re-debut en el club. Llegó al Xeneize con 35 años y en condición de libre, tras no haber renovado contrato con el Aris de Limassol de Chipre. Su último partido había sido el 15 de mayo de 2022.

El posteo de Pergolini en Instagram.

Mientras se desarrollaba el encuentro en Paraná, el periodista subió una historia a su cuenta de Instagram con el texto: "Que Jebús nos ayude"; parafraseando a Homero Simpson. Esa misma frase repitió tras hacer su catarsis en el programa.