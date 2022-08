Mateo Retegui, tajante sobre su reencuentro con Tevez tras la pelea con su padre: "Es un ídolo, pero..."

Además de grandes partidos como Independiente-River, por ejemplo, la 12° fecha del torneo de la Liga Profesional tendrá un condimento extra. Tigre recibirá a Rosario Central en Victoria en lo que será el reencuentro de Mateo Retegui con Carlos Tevez, luego de los dichos que tuvo el Apache contra el padre del delantero, quien iba a ser el asistente del flamante técnico pero a último momento se bajó porque no podía pedir licencia a su cargo de secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

"Me hago cargo que lo de Retegui fue desprolijo, porque esperaba que venga de frente y me lo diga en la cara. Estoy más sorprendido que nadie que no este acá, pero él priorizó más lo político y en eso falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, hay que poner el pecho e ir al frente", dijo el DT del Canalla en su momento, sin filtro.

Mientras el hijo del Chapa daba sus primeros pasos en la primera de Boca, Tevez era el máximo referente del equipo. En este contexto, y luego de su doblete en el empate 3-3 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, Mateo fue consultado al respecto, pero prefirió no ingresar en la polémica.

“No pasa nada. Lo saludaré con todo el respeto que se merece por qué fue mi compañero y después nada más. Es un ídolo, pero bueno... ahí está", manifestó el atacante del Matador. Y, para finalizar, sentenció: "Quedó ahí, no pasa nada. Problemas de grandes, yo no me meto”.

Rosario Central, que viene de cuatro partidos consecutivos sin perder (incluido el clásico ante Newell's) cerrará este lunes la fecha de la Liga Profesional. El equipo de Tevez buscará su tercer triunfo consecutivo ante Central Córdoba, desde las 19, en el Gigante de Arroyito.