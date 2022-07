La pésima noticia que recibió Tevez tras el triunfazo de Central ante Newell's

Rosario Central ganó ese minicampeonato aparte que cada semestre juega ante Newell's. El Canalla venció al rival de toda la vida en el Gigante de Arroyito por 1-0 y desató la locura en media ciudad de Rosario. Pero lamentablemente no todo es alegría para Carlos Tevez y compañía a 24 horas del triunfo. El Apache recibió la confirmación de la lesión de su capitán, una pieza fundamental en el armado del equipo.

??uD83DuDCDD Informe médico sobre Walter Montoya



Comunicamos que el futbolista sufrió un traumatismo en el partido de este jueves. Por tal motivo se le realizaron estudios, que arrojaron una lesión ligamentaria de tobillo derecho



¡Vamos Chaque, recuperate pronto! uD83DuDCAAuD83CuDDFAuD83CuDDE6 pic.twitter.com/EtpHxaYWbx — Rosario Central (@RosarioCentral) July 22, 2022

En sus canales oficiales de comunicación, el club publicó: "Informe médico sobre Walter Montoya Comunicamos que el futbolista sufrió un traumatismo en el partido de este jueves. Por tal motivo se le realizaron estudios, que arrojaron una lesión ligamentaria de tobillo derecho. ¡Vamos Chaque, recuperate pronto!".

En diálogo con Sporcenter, de ESPN, el jugador confirmó la noticia: "Eso fue lo único malo de este jueves, después de mi cumpleaños también. Me enteré hace un ratito porque me llamó el doctor. Me rompí un ligamento del tobillo, así que un mes voy a estar fuera de las canchas. Esto me bajó un poco las energías que traía".

Además, sobre como se prepara para estar alejado del verde césped, Montoya expresó: "Suele pasar, como todo deportista. Obviamente que uno nunca se quiere lesionar, nunca quiere que le pase nada, pero son cosas del fútbol. Ahora tengo que mentalizarme para lo que va a ser la recuperación y volver mejor de lo que estaba".

Para finalizar, se refirió a lo que significa tener a Carlos Tevez como DT: "Sabe mucho. Ayer creo que quedó demostrado el trabajo que hace. Desde que él llegó trabajamos muchos sistemas. Eso habla de él y su cuerpo técnico. Yo aprendo todos los días, la verdad que lo disfruto mucho. Allá en el Chaco crecí viendo a Tevez y hoy tenerlo como técnico lo disfruto. Me dio la confianza de llevar la cinta, que no es poco. Para mí es único".