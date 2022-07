La respuesta de Tevez a la picante crítica del DT de Newell’s tras el triunfo de Central: “A mí no me gustaría que…”

Rosario Central venció por 1-0 a Newell's en el Gigante de Arroyito. De esta manera, Carlos Tevez debutó con el pie derecho en su primer clásico dirigido como director técnico. En este contexto, el Apache enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y se respondió, puntualmente, la pregunta que le hicieron sobre los dichos de Javier Sanguinetti.

Sobre los dichos del DT de la Lepra, quien manifestó que el Canalla hizo tiempo, soltó: "Contestarle a un colega después de perder un clásico no me parece justo. Vamos a jugar muchos clásicos y no me gustaría que un colega hable de mí. Yo hablo de mi equipo y creo que son cosas del partido".

"El equipo viene creciendo y es totalmente diferente. Ya se palpa que hay otra cara y otro físico en los chicos a comparación de como llegamos. Tenemos que seguir creciendo, que esto sea un envión para lo que viene. No nos podemos quedar solo con el clásico, tenemos que seguir trabajando y mejorando", añadió.

Al ser consultado si tras el triunfo se había terminado de recibir como técnico, soltó: "Me recibí de técnico cuando agarré Central, que es hermoso. Le dije a mis hermanos que agarré por eso. La satisfacción que uno tiene es muy grande". Además añadió: "Estoy muy seguro y convencido de lo que hago. Tanto el CT como yo estamos convencidos que el trabajo es lo principal y nos aferramos a eso. Los muchachos lo están entendiendo"

Para finalizar, le preguntaron si el de este jueves por la tarde fue un triunfo a lo Tevez. "Ganamos bien, ganó el equipo. Como dije el primer día que llegué a Central, lo primero es el escudo y no hay nombre que valga porque nosotros tenemos que respetar siempre a la camiseta, la institución y el escudo que es lo más importante. Estamos en camino hacia eso, a llevar a Central a lo más alto", sentenció.

El descargo de Sanguinetti en conferencia de prensa

El director técnico de Newell's no ocultó su fastidio luego de la derrota de su equipo en el clásico ante Rosario Central en condición de visitante. "El gol llegó en una jugada aislada, en una situación aislada que para mi no es infracción. Después el segundo tiempo prácticamente no se jugó, pero es la lógica del juego. Cuando un equipo va ganando utiliza todos los recursos para que el juego no se haga".