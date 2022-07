Las banderas para Tevez y el plantel de Central que aparecieron en la cancha a horas del clásico con Newell’s

Se viene el clásico rosarino, uno de los más apasionantes del fútbol argentino, que enfrenta a Rosario Central y a Newell's. Los hinchas del Canalla, como siempre que se acerca el partido más importante de la ciudad, apoyaron al plantel y, en esta ocasión, también a Carlos Tevez y a su cuerpo técnico en la previa de su primer clásico.

Las banderas que los hinchas dejaron para el plantel y Tevez.

Con banderas que colgaron en el Gigante de Arroyito, que esta tarde se vestirá de fiesta para un nuevo clásico, los hinchas de Central pidieron poner actitud y dejar "la vida". Los mensajes que dejaron fueron: "Jugadores y CT dejen la vida por Central", "Por la historia ganamos con la camiseta" y "En la cancha son ustedes los Guerreros", en referencia al apodo que tiene la hinchada auriazul.

Por su parte, Tevez, que estará al frente del plantel de Central por primera vez en un clásico rosarino, aseguró en la previa: “El equipo no lo puedo dar porque primero se lo voy a dar a mis jugadores, pero no va a haber nada de otro mundo. Acá lo importante es que estamos convencidos del partido que vamos a hacer, para lo cual debemos mantenernos siempre enfocados y tranquilos porque preparamos un partido para hacer lo mejor posible. Después, obviamente que el juego trae un montón de consecuencias, pero nosotros tenemos que estar preparados para sacarlo adelante”.

Además, Carlitos indicó: “Nosotros trabajamos siempre pensando en Central. Uno está atento a lo que el otro equipo puede hacer, pero lo que buscamos es siempre la identidad propia. Y en esa búsqueda tratamos de manejar un partido, pero lo intentamos apostando al mejor juego, el mejor rendimiento de cada jugador".

"En los clásicos que me tocó como jugador muy pocos salieron lindos partidos para ver, es así, lo que no quiere decir que no tengamos que ganarlo. Intentar buscar un ideal de equipo justo en este clásico, pero parece que no va a poder, que no lo vamos a encontrar”, agregó finalmente Tevez.