El inesperado posteo de Centurión, ¿motivado por la clasificación de Vélez ante River?

Ricardo Centurión quedó "colgado" en San Lorenzo entre problemas internos y denuncias de indisciplina. Y este jueves, después de tres meses sin aparecer en el fútbol, el delantero dejó un mensaje contundente en las redes. Es que Centu, cuyo pase pertenece a Vélez, expresó sus ganas de volver a jugar al fútbol. ¿Una estrategia para volver al Fortín después del pase a cuartos de la Copa Libertadores?

Ricardo Centurión

"Me dieron muchas ganas de volver a jugar a lo que me hizo muy feliz, el fútbol", escribió en su cuenta de Instagram Centurión. Después de que la dirigencia de San Lorenzo le indicara al entrenador Rubén Insúa que el jugador estaba excluido del plantel, se habló de tratativas para rescindir su préstamo y devolverlo a Vélez.

Si bien sigue marginado del equipo y se espera que no vuelva a jugar con la camiseta del Ciclón, una vuelta al Fortín sería clave: con Alexander Medina como nuevo técnico, podría tener una oportunidad y una puerta abierta para jugar la Libertadores.

¿Se trata de una estrategia para forzar su salida de vuelta al club dueño de su pase, o está cerca una reconciliación con San Lorenzo? Recién llegado al club azulgrana, Insúa había expresado sobre Centurión: "La única charla que tuve con la dirigencia antes de ser confirmado en el cargo me hicieron saber que no cuente con cinco jugadores. Después un día me lo crucé a Ricardo, estuve conversando y me cae bien. Yo no lo conocía personalmente. Pero ese lugar yo lo tengo cubierto con (Agustín) Martegani y (Luis) Sequeira"

Las principales trabas para un regreso a Vélez es que no existe una cláusula para finalizar el préstamo en el contrato, y además el futbolista dejó el club de Liniers por problemas con los dirigentes. ¿Podrá Centurión volver a jugar al fútbol?