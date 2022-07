El fuerte cruce de Battaglia con el Pollo Vignolo en TV: "El otro día dijiste que era un..."

El día después de la estruendosa eliminación de Boca en la Copa Libertadores dejó muchos temas abiertos. Uno de ellos fue la declaración de Battaglia quejándose por la falta de refuerzos, algo que cayó mal en Riquelme y su Consejo de Fútbol y las esquirlas habrían llegado a varios jugadores del plantel, según manifestó el Pollo Vignolo en el arranque de ESPN F90. Es por eso que al llegar al predio xeneize en Ezeiza el propio entrenador decidió salir a hablar para aclarar sus dichos.

"Se está instalando que cómo tomó el plantel las declaraciones que hice ayer. En ningún momento pensé en agredir al plantel ni mucho menos. Acá, si ven bien la conferencia de prensa dije que estoy muy orgulloso de lo que se vio en la cancha. Me vi representado por los jugadores y lo que hizo el equipo adentro de la cancha", dijo Battaglia.

Acto seguido, el cronista de ESPN le preguntó si podía pasarle el auricular para dialogar unos minutos con Vignolo y el DT de Boca accedió. Fue en ese momento que se dio un fuerte cruce entre el entrenador y el conductor.

Vignolo: -Sebastián, ¿cómo te va?

Battaglia: -Hola, los escucho.

V: -No me parece haber escuchado muchas veces a un técnico en una conferencia de prensa post eliminación hablar de refuerzos. No digo que no se tenga que hablar, pero no sé si era el momento y el lugar.

B: -Pero fue por una pregunta que me hicieron, no fue que salió de parte mía.

V: -Sí, también se puede no responder.

B: -Quedo como un maleducado si no respondo. Creo que el otro día dijiste eso, que si respondía mal era un maleducado. Entonces, yo creo que soy educado y creo que fue conveniente responderle.

V: -El otro día me pareció que había sido una respuesta corta a una pregunta correcta. Me parece que se puede responder, en este caso sin exponer a los jugadores.

B: -Es que no me parece que haya expuesto a los jugadores, para nada. Yo dije que estoy orgulloso del plantel que tengo y de lo que se vio ayer adentro de la cancha. Y lo de la respuesta cortita fue porque ya otro colega me había hecho la misma pregunta.

V: -¿Vos creés que los jugadores no están molestos por esta declaración tuya hablando de refuerzos después de una eliminación?

B: -No lo sé. Yo creo que están enojados por la eliminación, como lo estamos todos, y con lo que significa quedar afuera de la Copa en esta instancia, pero a partir de ahí lo demás lo hablaré con ellos.

Qué había dicho Battaglia que molestó a algunos futbolistas de Boca

“Uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, hoy merecimos y no pasamos, son cosas que tiene el fútbol y hay que saber entender. En la serie el equipo fue superior”, había lanzado de entrada Battaglia en la conferencia de prensa post eliminación de la Copa Libertadores.

Minutos más tarde llegó la pregunta que provocó la respuesta de la discordia: "¿Sentís que tal vez a Boca le faltó ser un poco más agresivo en el mercado de pases para llegar de otra manera con un recambio de jerarquía?", le consultó Ezequiel Sosa. Y Battaglia, sin titubear, disparó: “Sí, seguramente. Pero bueno, como dije hay cuestiones que uno plantea, y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que se tienen resolverse y no se resolvieron. Es más, se han ido muchachos que son importantes, o que eran importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”.

Palabras más, palabras menos, una vez afuera de la máxima competencia continental, Sebastián Battaglia puso (tarde) el grito en el cielo por la ida del Toto Salvio y por la falta de refuerzos para encarar el segundo semestre, algo que, como rápidamente trascendió, cayó muy mal en Riquelme y el Consejo integrado por Bermúdez, Cascini, Delgado y Serna. Pero aparentemente también en algunos jugadores del plantel, según reflejó Sebastián Vignolo.