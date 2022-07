Retegui y su tristeza por las declaraciones de Tevez: "Pensé que era..."

El Apache lo destrozó públicamente, y el Chapa salió a dar la cara. Después de las durísimas frases de Carlos Tevez contra Carlos Retegui, quien iba a ser su ayudante en Rosario Central y finalmente decidió quedarse al mando de la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, el exentrenador de las selecciones nacionales de hockey sobre césped se mostró muy dolido por las palabras del entrenador del Canalla: "No es un buen momento escuchar esas palabras de alguien que pensé que era mi amigo".

En diálogo con TyC Sports, Retegui estuvo lejos de confrontar ante las duras palabras de Tevez y explicó: "Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento para Carlos, para su entorno. No es un buen momento escuchar de alguien que yo pensé que era mi amigo las palabras que vertió. Lo respeto como lo respeté siempre y lamento esta situación".

El exentrenador de hockey fue consultado sobre sus sensaciones sobre Tevez y si siente que perdió un amigo: "Yo creo que las amistades se ven en los momentos difíciles. A mí el teléfono en los momentos difíciles me suena siempre con mis amigos. El tiempo lo dirá y pondrá las cosas en su lugar. Mi afecto, mi cariño por él y su familia no van a cambiar", comentó Retegui.

"No es que se terminó mi sentimiento por una opinión que emitió alguien. Yo no soy así. El que me conoce sabe que no soy así. Sabe que voy de frente, y si él piensa que actué de una manera... Yo sé cómo actué y mis amigos saben cómo soy. Yo no improviso", agregó el Chapa.

"La amistad la marcará el tiempo, donde estaremos parados uno con el otro. Mis amigos saben que cuando tienen un problema grande o un inconveniente, mi teléfono puede sonar tranquilamente y ahí voy a estar", comentó Retegui.

Además, Retegui reveló que habló por teléfono con Tevez por esta situación: "Lo hablamos por teléfono el otro día. Él me dijo lo que me tenía que decir y yo le dije lo que le tenía que decir, como hacen dos personas grandes. Hablamos por teléfono el jueves al mediodía".

Finalmente, el secretario de deportes aseguró que siente que la oportunidad de ser técnico de fútbol se presentará nuevamente: "Yo creo que a la gente buena y honesta, el tren pasa un montón de veces. Hoy mi cabeza está puesta en la gestión, cada vez más. Me ratifica que tengo que concentrarme en ayudar a la gente. Quiero poner en valor a los clubes de barrio, que son los actores que sacan a los pibes de la calle, los malos hábitos y las malas compañías. Si el fútbol tiene que venir, va a venir".

Otras frases de Retegui

"Yo tengo palabras de agradecimiento con Carlos, que me abrió la puerta de su casa. Deseo que le vaya bien, le va a ir bien. Tiene una capacidad enorme de aprendizaje. Él tiene una experiencia incalculable por los entrenadores que tuvo, puede volcarle un montón de cosas a los jugadores. Sin ninguna duda lo va a hacer, porque lo que se propone lo logra".

"Yo miedo no tengo. Miedo tengo de que le pase algo a mi mamá y a mi papá, que están grandes y que esto sí los va a afectar seguro, como lo habló mi viejo conmigo hoy. Yo tengo miedo de que le pase algo a mi viejo, no a entrenar a un equipo de fútbol".

"Yo puedo tener miedo con algo que sea un tema de salud, ¿vos te imaginás tener miedo a afrontar un oficio? No tengo nada que explicar, estoy en el deporte hace muchísimos años... con cada cuerpo técnico que me acompañó me fueron cultivando, mejorando. Pero bueno, yo entiendo la expresión de Carlos y lo puedo apoyar".

¿Qué dijo Tevez sobre Retegui?

"Fue desprolijo porque prefirió su cargo político más que su sueño. Soy leve en lo que estoy diciendo".

"No solamente faltó a su palabra conmigo, sino que a mis hermanos, al profe, a mi familia y eso fue lo que más me dolió. Siempre tuvimos a Central en la mira y cuando llegó me dijo 'si, vamos', el lunes fuimos a Vélez, al otro día me presentan y el miércoles él sale a hablar sin venir y decírmelo en la cara y me enteré por los periodistas".

"El fútbol no es para cagones", disparó Tevez. Además, el Apache aseguró que "no hay nada para hablar" con el Chapa a partir de su decisión de no sumarse al cuerpo técnico de Rosario Central. Por otra parte, el flamante DT expresó que nunca pensó en bajarse de su trabajo en el Canalla por la ausencia de Retegui: "No, yo doy mi palabra. Cuando doy mi palabra, la cumplo. Muchos no querían que agarre Central pero a mí nadie me maneja la vida".

Además, Tevez no tuvo problemas en resaltar que no le gustó el accionar de Retegui: "Fue desprolijo y me hago cargo de lo que digo. Yo esperaba que venga de frente y me lo diga en la cara".

Por último, Tevez contó que había empezado a trabajar con Retegui hace seis meses pero el Chapa prefirió "las 30, 40 personas que él puso en el cargo en el que está que su sueño y en eso falló a mucha gente, el fútbol es para el que ponga el pecho y vaya al frente". Luego, el Apache agregó que el exentrenador de hockey le había confirmado que, a la primer oferta que surja para dirigir, él iba a renunciar a su cargo.